Porsche viert 60 jaar 911 met puristische 911 S/T

Porsche viert de 60e verjaardag van de 911 met de introductie van de 911 S/T. De puristische limited edition (oplage: 1963 stuks) is niet alleen de lichtste 911 uit de 992-range, het is ook voor het eerst dat de 386 kW/525 pk sterke motor uit de 911 GT3 RS wordt gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en een nieuw ontwikkelde lichtgewicht koppeling.

De 911 S/T heeft maar één focus: maximaal rijplezier. Daarmee viert hij op passende wijze de 60e verjaardag van de iconische sportwagen. In de 911 S/T komen de sterke punten van de 911 GT3 met Touring Package en de 911 GT3 RS samen. Zo beschikt hij over de 386 kW/525 pk sterke 4,0-liter boxermotor uit de 911 GT3 RS en een handgeschakelde versnellingsbak met korte overbrengingen. Door de lichtgewicht constructie weegt de 911 S/T slechts 1.380 kg (DIN, 1.455 kg EU onbeladen). Daarmee is het de lichtste 911 uit de 992-reeks. De afstemming van het onderstel is gericht op dynamiek, directe reacties en rijplezier op de openbare weg, vooral op bochtige wegen. Het optionele Heritage Design Pakket brengt de racesfeer van de 911 S uit de late jaren ’60 en begin jaren ’70 terug.

De erfenis

De aanduiding S/T grijpt terug op de 911 S van de eerste generatie 911. De raceversie ervan, die vanaf 1969 leverbaar was, stond intern te boek als 911 ST. Door modificaties aan het onderstel, de wielen, de motor en de carrosserie presteerde dit model op het gebied van acceleratie, remvermogen, tractie en bochtenstabiliteit nog beter. Grote spoilers en andere aerodynamische hulpmiddelen ontbraken echter. De nieuwe 911 S/T vertaalt dit concept door naar de huidige modelgeneratie. Door elementen van de 911 GT3 RS te combineren met die van de 911 GT3 met Touring Package, én daar speciaal ontwikkelde lichtgewicht componenten aan toe te voegen, staat de nieuwe 911 S/T voor een unieke rijervaring binnen het 911-gamma.

Aan de basis van de dynamiek en directe reacties die de 911 S/T kenmerken, staat het lichtgewicht ontwerp. De voorklep, het dak, de voorste wielkasten en de portieren met opvallende luchtinlaten zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics) en dat geldt tevens voor de veiligheidskooi, de stabilisator van de achteras en het ‘shear panel’, het verstevigingselement van de achteras. Ook magnesium velgen, keramische remmen (PCCB), een lithium-ion startbatterij en lichtgewicht glas zijn standaard. Samen met minder geluidsisolatie, het ontbreken van achterwielbesturing en gewichtsbesparing in de aandrijflijn is de 911 S/T nog eens 40 kg lichter dan de 911 GT3 met handgeschakelde versnellingsbak.

Licht, direct en scherp

Speciaal voor de 911 S/T heeft Porsche een nieuwe lichtgewicht koppeling ontwikkeld. Samen met het enkelmassa-vliegwiel vermindert dit het gewicht van de roterende massa met 10,5 kg, waardoor de reacties van de atmosferische boxermotor nog directer zijn en het toerental buitengewoon snel opbouwt. De zesversnellingsbak heeft daarnaast kortere overbrengingen dan die van de 911 GT3. Mede daardoor accelereert de 911 S/T in slechts 3,7 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 300 km/u. De intense rijervaring wordt nog eens versterkt door het geluid van het lichtgewicht uitlaatsysteem en door de specifieke onderstel- en demperafstemming die voortvloeit uit het ontbreken van achterwielbesturing op de multilink-as. De S/T is de enige 911 van de huidige generatie zonder achterwielbesturing. Vóór heeft hij een ophanging met dubbele wishbones.

Gurney

Ook de aerodynamische eigenschappen van de 911 S/T zijn vooral ontwikkeld voor straatgebruik. Daarbij valt de ‘Gurney-flap’ op de uitschuifbare achterspoiler direct op. De 911 S/T heeft magnesium velgen met een centrale wielmoer. Voor hebben de velgen een diameter van 20 inch en op de achteras zijn 21 inch exemplaren gemonteerd. De ultra high-performance banden (225/35 ZR 20 vóór, 315/30 ZR 21 achter) staan garant voor optimale mechanische grip.

Ook het interieur is zeer sportief. Zo zijn CFRP kuipstoelen standaard. De viervoudig elektrisch verstelbare Sportstoel Plus is zonder meerprijs leverbaar. De in groen uitgevoerde instrumenten (inclusief de klok van het Sport Chrono Pakket) zijn een knipoog naar het instrumentarium van de vroege 911-modellen.

Optioneel is de 911 S/T uitgerust met het exclusieve Heritage Design Pakket. De daarbij inbegrepen nieuwe exterieurkleur Shoreblue Metallic en de wieltint Ceramica zijn exclusief ontworpen voor deze extra elegante uitvoering. De portieren zijn uit te voeren met een startnummer van 0-99 en er is ook een decoratieve folieafwerking beschikbaar. Het klassieke Porsche-logo van de originele 911 op de voorklep, de wielmoeren, het stuur en de hoofdsteunen onderstreept het historische karakter van de auto nog eens extra. Het centrale deel van de stoelen is met stof in Classic Cognac pinstripe-design bekleed. De zijdelen van de zittingen en de leuningen zijn bekleed in two-tone semi-aniline-leder (Black/Classic Cognac). De hemelbekleding van geperforeerd Dinamica is net als andere afwerkingsdetails afkomstig van Porsche Exclusive Manufaktur. Het Porsche-logo en de 911 S/T-aanduiding op de achterzijde zijn uitgevoerd in (klassieke) goudkleur.

Speciaal voor kopers van een 911 S/T is de Chronograph 1-911 S/T beschikbaar. Dit horloge heeft een titanium kast, die volledig in lijn is met het unieke, puristische karakter van de 911 S/T. Om gewichtsbesparende redenen is de kast namelijk gestraald en niet voorzien van een coating. Het Porsche Design WERK 01.240 uurwerk met COSC-certificering en flyback-functie vormt het hart van dit exclusieve chronograafhorloge. De zichtbare rotor ervan is uitgevoerd in het design van de magnesium velgen van de 911 S/T.

De Nederlandse marktintroductie staat gepland voor oktober.