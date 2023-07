Krachttraining en proteïne shakes (eiwitdrankjes)

Als je een beetje bekend bent in de sportschool dan zul je vast wel eens hebben horen praten over voedingssupplementen en in het bijzonder over proteïne shakes (ook wel ‘eiwitdrankjes’ genoemd). Dergelijke voedingssupplementen kunnen je helpen om je resultaten in de sportschool te optimaliseren.

Vooral als je ernaar streeft om je spiermassa te vergroten, kunnen eiwitdranken een welkome aanvulling op je dagelijkse voedingspatroon vormen. Eiwitten zijn de bouwstenen van je spieren. Eiwitdrankjes vormen een eenvoudige manier om je spieren deze nodige bouwstenen te geven. Caloriearm en rijk aan proteïnen als ze zijn, houden ze ‘magere massa’ in stand, helpen ze om die te vergroten en de spiermassa na een training te herstellen. De drankjes zijn tegenwoordig ook nog eens heel lekker en omdat ze vullen zul je minder geneigd zijn om te snoepen.

Eiwit in poedervorm (die je gewoonlijk aanlengt met water) is waarschijnlijk één van de meest gebruikte supplementen in de sportwereld. Door middel van deze drankjes kun je een hoeveel eiwitten tot je nemen die je via een normaal voedingspatroon (ook al bevat dat vlees, vis, yoghurt, eieren) niet binnenkrijgt.

Er zijn veel verschillende proteïnepreparaten op de markt verkrijgbaar. Loop maar eens langs de rekken waarin de bussen staan uitgesteld. Je ziet er allerlei smaakjes (chocolade, banaan, vanille, aardbei) maar natuurlijk is vooral de samenstelling van belang. Grofweg zou je twee categorieën kunnen onderscheiden: wei eiwit en caseïne.

Wei eiwit wordt uit koemelk gewonnen (het is een bijproduct dat ontstaat bij het maken van kaas uit koemelk) en bevat essentiële aminozuren die belangrijk zijn voor spiergroei en het herstel van de spieren na een training. Weiproteïne preparaten komen in verschillende percentages voor. Bij hoge percentages spreekt men wel van isolaat. Ook casëine wordt gewonnen uit melk (het is stof die wrongel stevig maakt). Caseïnedrankjes kunnen puur zijn of naast caseïne ook wei proteïnen bevatten (blends). Daarnaast heb je ook drankjes op basis van soja eiwit. Deze zijn plantaardig en worden vooral door vegetariërs gebruikt.

Vooral wei proteïne zou bij sportievelingen goede resultaten geven en kan het beste direct na de workout kunnen worden gedronken. Het voordeel van caseïne is echter dat caseïne langzamer dan wei eiwit wordt verteerd en de afgifte van de aminozuren van de caseïne langer duurt in de tijd (urenlang). Het is daarom het beste om dit soort drankjes voor het slapen gaan te drinken of in ieder geval buiten de maaltijden nuttigen.

Zoals altijd raden we je aan het kiezen van voedingssupplementen niet op eigen houtje te doen, maar om je te laten adviseren door een deskundige (voedingsdeskundige of bevoegd sportinstructeur), ook omdat het soort proteinedrankje dat je kiest geschikt moet zijn voor jouw lichaam en de resultaten die je wilt bereiken.

