In de street style mode man bij de Diesel Winter 23/24 show zagen we – je raadt het al – vooral veel denim voorbijkomen. Dit zijn de trends.

Street style mode man bij de Diesel Winter 23/24 show – Photo Charlotte Mesman

Denim reinvented. De modeontwerpers nemen het spijkergoed op de schop. Alle regels worden doorbroken. Een dikke knipoog naar de jaren ’50 maar ook vernieuwende vormen, proporties en details. Je hoeft maar naar de street style mode man bij de Diesel Winter 23/24 show te kijken om dit mee te krijgen.

Spijkergoed zal nooit uit de mode gaan maar in de modecollecties voor lente zomer 2023 (en ook in die van volgend jaar winter – dat kunnen we al verklappen) staat dit workwear materiaal wel heel erg centraal.

Double denim

Street style mode man bij de Diesel Winter 23/24 show – Photo Charlotte Mesman

Double denim is nog steeds een must. Spijkergoed combineer je met spijkergoed. Draag je spijkeroverhemd of spijkerjack op je spijkerbroek. Zo eenvoudig is het, maar zorg wel dat ze dezelfde kleur en wash hebben. Het moet eruit zien als een geheel. Voor die coole James Dean jaren ’50 look draag je er een wit T-shirt onder. Een paar boots en een kuif, klaar!

Details in denim

Street style mode man bij de Diesel Winter 23/24 show – Photo Charlotte Mesman

De over-all denim look wordt dit seizoen doorgetrokken tot in het extreme. Niet alleen kledingstukken komen in denim, maar ook sneakers, sporttassen, slippers en sandalen, eigenlijk alles wat je maar bedenken kunt.

Sandy wash

Streetstyle mode man bij de Diesel Winter 23/24 show – Photo Charlotte Mesman

Een nieuwe denim kleur en wash die we met name in de modecollectie van Diesel voor lente zomer 2023 tegenkomen is – wat wij noemen – de ‘sandy wash’. Het is een vernieuwende beige-achtige denim kleur. We zullen hem de komende zomer veel gaan dragen. Bij de modeshow van Diesel voor herfst winter 2023 2024 – zie onze streetstyle foto’s – kwamen we hem al volop tegen. Cool!

Patchwork

Street style mode man bij de Diesel Winter 23/24 show – Photo Charlotte Mesman

Een andere modetrend in het spijkergoed voor lente zomer 2023 is: patchwork. De combinatie van denim en niet-denim panelen in één en hetzelfde mode item. Bekijk de spijkerbroeken op onze streetstyle foto’s maar eens.

