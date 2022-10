Supplementen voor spieropbouw. Voedingssupplementen voor spieren

Wil je spieren ontwikkelen dan is trainen alleen niet genoeg. Je zult daarnaast ook op supplementen voor spieropbouw moeten letten. Met een beetje aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van de voedingsmiddelen die je in de loop van de dag consumeert, zul je al snel een toename van je spierbundels kunnen constateren.

Supplementen voor spieropbouw. Een beetje geschiedenis

In de jaren ’60 en ’70, een gouden periode voor body building, werd er een scherp onderscheid gemaakt tussen spiermassa en spierdefinitie. In de praktijk kwam het erop neer dat body builders overdreven grote hoeveelheden voedsel naar binnen werkten in de periode dat zij hun spiermassa wilden vergroten. Aan wat ze aten, besteedden ze maar weinig aandacht en ze maakten zich er niet druk om dat hun gewichtstoename, behalve aan een toename van de spiermassa, ook aan een vettoename te wijten was.

Pas in een later stadium, als ze qua massa al waren toegenomen, besteedden ze aandacht aan de definitie. In die fase volgden ze weinig gebalanceerde en uiterst strenge diëten die veel doorzettingsvermogen vergden en in sommige gevallen zelfs schade aan het lichaam toebrachten.

De meest gangbare hedendaagse theorie

Vandaag de dag zijn de overdreven diëten uit de jaren ’60 en ’70 zijn achterhaald. Men is zich ervan bewust dat het van belang is dat je het hele jaar door een uitgebalanceerd eetpatroon aanhoudt. Alleen op die manier kan je lichaam zich op een harmonieuze wijze ontwikkelen, krijgen de spierenbundels de juiste bouwstoffen aangevoerd en beschikt je lichaam over de nodige voedingsmiddelen om correct te kunnen functioneren.

Dus als je traint en je je spierenbundels wilt ontwikkelen (en dat zal voor veel mannen die zich in een fitness-centrum hebben ingeschreven het geval zijn) dan moet je weten dat je spieren alleen zullen groeien als je ze op de juiste manier voedt, namelijk met proteïnen (eiwitten), koolhydraten en vetten in de juiste hoeveelheden.

Met name eiwitten zijn erg belangrijk. Zonder eiwitten kom je niet ver. Tijdens de training vraag je veel van je spieren. Zware oefeningen leiden tot beschadigingen van het spierweefsel. Een eiwitarm dieet zal je organisme niet de noodzakelijke bouwstenen geven die nodig zijn om beschadigd spierweefsel te herstellen. Ook zal de spiermassa die je tijdens de training stimuleert niet kunnen groeien als je je spieren niet met eiwitten voedt. Trainen zonder de noodzakelijke hoeveelheid eiwitten zal dus de groei van je spiermassa belemmeren, ook al train je nog zo regelmatig, serieus en zwaar.

Wil je je lichaam de nodige hoeveelheid eiwitten verschaffen, dan is het belangrijk dat elke maaltijd van de dag (gewoonlijk adviseert men 4 of 5 maaltijden per dag) eiwitten bevat.

Wat zijn de meest geschikte eiwitten voor een toename van de spiermassa? Allereerst vlees, bij voorkeur wit vlees (kip bijvoorbeeld) en in ieder geval mager vlees. Verder melk en andere zuivelproducten (yoghurt en kaas) maar ook hier geldt weer dat je het beste voor magere producten kunt kiezen (magere melk, magere yoghurt, Hüttenkäse). En verder eieren en peulvruchten. De laatste zijn rijk aan (plantaardige) eiwitten. Deze eiwitten zijn minder complex dan dierlijke eiwitten maar als je ze in combinatie met dierlijke eiwitten consumeert kan het je alleen maar goed doen.

We zeiden het al – je kunt het beste vier of vijf maaltijden per dag consumeren. De spierbundels van een goed getraind lichaam moeten namelijk altijd genoeg eiwitten ter beschikking hebben. Daarom moeten te lange pauzes tussen de maaltijden worden vermeden. Wil je het helemaal goed doen dan zul je om de drie uren een maaltijd of een tussendoortje moeten inlassen. Op die manier heeft je lichaam nooit een tekort aan ‘bouwstenen’.

Supplementen voor spieropbouw. Slotopmerking

Tot slot nog enkele algemene opmerkingen die nuttig kunnen zijn voor degenen die hun spiermassa willen vergroten maar niet zwaarder willen worden (ten gevolge van een vettoename). Vermijd vette en suikerhoudende voedingsmiddelen, gezoete en koolzuurhoudende drankjes, bier en sterke drank. Alles wat het leven aangenaam maakt, roepen jullie nu vast! Het is jammer maar waar. Een verkeerd of onevenwichtig voedingspatroon is helaas vaak de oorzaak van het uitblijven van resultaten in het fitness-centrum. Wie mooi (lees: gespierd) wil zijn, moet pijn lijden (lees: afzien). Kijken jullie maar of jullie het de moeite waard vinden.

