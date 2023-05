Voor de zomer van 2023 is er geen gebrek aan ideeën en trends, zoals je hebt gezien, of je nu voor lang haar, beachy waves of retro krullen gaat. Doe wat je wilt…

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

De kapsels voor mannen, de heren haartrends voor zomer 2023, staan in het teken van vrijheid, sensualiteit en vooral nostalgie. Deze spirit kwam duidelijk naar voren in de modeshow Dsquared2 voor de zomer van 2023. Op de catwalk van het Italiaanse modehuis, bekend om zijn denimwear, zagen we strandachtige en op de jaren ‘70 geïnspireerde herenkapsels voorbijkomen. Het waren moderne en ook sexy kapsels.

Nu de temperatuur stijgt, is het tijd om de nieuwe haartrends voor het zomerseizoen te omarmen. Vooral slag en krullen zijn populaire haartrends voor 2023. We laten onze manen deze zomer wapperen.

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Lang haar: lekker laten wapperen

Lang haar maakt een grote comeback en is trendyer dan ooit. Op de catwalk van Dsquared2 domineerden de lange kapsels met wilde krullen en slag maar ook zagen we – als contrast – kapsels met lang sluik haar.

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Het zomerseizoen nodigt uit tot vrijgevochten kapsels die de natuurlijke textuur – krul of steil – van je haar te respecteren. Draag je haar zo natuurlijk mogelijk, zonder toevlucht te nemen tot gels of crèmes om het haar in allerlei onwaarschijnlijke kapsels te dwingen. Lekker laten wapperen, is het motto voor zomer 2023.

Draag je je haar lang, laat het dan wel regelmatig knippen om het gezond te houden en gespleten haarpunten te voorkomen. Gebruik een voedende haarolie om glans toe te voegen en pluizen te verminderen, en eindig met een lichte (salt) spray om ervoor te zorgen dat het kapsel goed blijft zitten.

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Beach hair: zongekust en zorgeloos

De zogenaamde beach hair look die regelmatig terugkomt, staat centraal in de haartrends voor mannen voor zomer van 2023. Om een gewild slordige en doorleefde look te krijgen alsof je dagen op de surfplank en het zand hebt doorgebracht, kun je een salt spray of voluminizing product gebruiken om de natuurlijke beweging van je haar te versterken.

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Jaren ‘70 haar: de legendarische jaren ‘70 zijn terug

De jaren ‘70 zijn terug. Laat je deze zomer inspireren door de iconische kapsels van die tijd, zoals gelaagde haarcoupes (shags), losse krullen en volumineuze afrokapsels. Op de catwalk van Dsquared2 voor de zomer van 2023 zien we deze retro stijlen in een modern versie terug. Het zijn eigentijdse snitten met een nostalgische en uitgesproken elegante look.

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Om de perfecte jaren ‘70-stijl te krijgen, gebruik je een volume mousse of (en dit gaat tegen de trend in dat het haar vrij kan bewegen zoals het wil) een stylingcrème om het haar body en vorm te geven. Als je lef hebt, overweeg dan om je look te verrijken met typische jaren ‘70 statement accessoires, zoals een brede hoofdband of een kleurrijke sjaal.

Herenkapsels. Haartrends mannen zomer 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Voor de zomer van 2023 is er geen gebrek aan ideeën en trends, zoals je hebt gezien, of je nu voor lang haar, beachy waves of retro krullen gaat. Doe wat je wilt. Beleef plezier aan je haar en… have fun!

Voor meer haartrends op Trendystyle.net klik hier!

ADVERSUS