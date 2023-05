De mannenkapsels voor zomer 2023 bij de modeshow van Etro. Photo courtesy of Etro

Ben jij op zoek naar een nieuwe haarcoupe of een nieuwe hair styling look? Doe ideeën op van de mannenkapsels voor zomer 2023 die wij backstage bij de modeshow van Etro in Milaan zagen. De kapsels vielen uiteen in twee categorieën: gecontroleerde volumes en achterovergekamde wet looks.

Gecontroleerde volumes

De mannenkapsels voor zomer 2023 bij de modeshow van Etro. Photo courtesy of Etro

Tegen de haren in strijken is nooit goed, zeker niet als je van nature een volumineuze bos haar met krullen of slag hebt. Ga die niet wegwerken maar accentueer die natuurlijke textuur. Dat is één van de basisprincipes van de haartrends voor zomer 2023. En die werd ook backstage bij Etro toegepast.

In de modellen die een interessante natuurlijke slag in hun haar hadden, werd die beweging gerespecteerd. We zagen goed geknipte haarcoupes met lange beweeglijke lokken bovenop het hoofd die naar voren waren gebracht. Slag of krullen werden met stylingsproducten gecontroleerd en op hun plek gedwongen. De langere bovenkant was gecombineerd met cleane zijkanten en kort haar in de nek. Dit soort kapsels zijn al langere tijd in de mode en we blijven ze voorlopig nog zien.

Voor wie is deze haarcoupe geschikt? Heb jij slag of krul in je haar dan is dit een moderne en coole hair look. Ga voor die langere bovenkant, durf ‘m ook naar voren te dragen, en die korte cleane look voor de rest van je haar. Met dit soort kapsels komt iedereen goed weg.

Wet looks

De mannenkapsels voor zomer 2023 bij de modeshow van Etro. Photo courtesy of Etro

Een andere haartrend – en dit is meer een kwestie van styling – is de wet look. Deze is vooral geschikt voor steil en sluik haar. Je kunt ‘m wel toepassen met krullen maar zoals we zeiden, is dat gewoon zonde.

Achterover gekamde wet looks bij Etro. Photo courtesy of Etro

De wet look bij Etro was bijzonder cool. Als je dit aandurft, maak je echt een statement. De look is heel simpel. Breng, zoals je op de foto’s ziet, je haar zonder zijscheiding naar achteren. Haal er een fijne kam door zodat het er strak uitziet. Daarna kun je met je handen het haar aandrukken zodat het strak om je hoofd ligt.

Maar nu komt het: haal een paar lokken rond je oren naar voren en drapeer ze met behulp van gel op je wangen. Het is dit detail die deze look een extra stoere twist meegeeft. Gemakkelijk maar wél high impact. Proberen!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

