Tijdens de afgelopen Milan Fashion Week zagen we de straten van Milaan veranderen in een soort van denimparadijs waarin de totale jeanslook voor mannen domineerde. Vooral – maar het verbaast ons niet – bij de Diesel modeshow was de streetstyle een triomf van denim, total jeans looks, denim op denim… you get it. De streetstyle mode van Diesel was een eerbetoon aan de geweldige comeback van denim en bevestigde dat de totale jeans look een blijvertje is – in ieder geval voor de zomer van 2023.

Denim op denim: een tijdloze klassieker

Herenmode: total jeans look zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

De total jeans look, ook wel denim on denim genoemd, is een stijl die door de jaren heen is blijven bestaan. Met de comeback van de jaren ’90 staat deze look weer enorm in de spotlights. Deze zomer 2023 heeft de totale jeanslook ook de herenmode veroverd. We hebben het hier over een klassieke trend die opnieuw is uitgevonden en wordt geïnterpreteerd op een moderne, eigentijdse manier.

Hier zijn een paar denim looks en trends rechtstreeks van de Milan Fashion Week. Zoals je op deze streetstyle foto’s kunt zien, kiezen de heren tijdens de modeweken graag voor spijkerjacks in combinatie met spijkerbroeken of voor een spijkerbroek met een paar details in denim. Het hoeft niet over de top te zijn.

Herenmode: total jeans look zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

We hebben een paar eenvoudige tips voor je om zo’n nieuwe total jeanslook samen te stellen:

Mix en match verschillende tinten en denim washes om contrasten en opvallende combinaties te creëren.

Breng je totale denimlook in evenwicht met een simpel T-shirt of hemd en niet al teveel accessoires.

Wees niet bang om te experimenteren met ongewone denim items, zoals nieuwe kleuren, verschillende soorten washes (zandbeige is ook een trend), patronen en patchwork.

Herenmode: total jeans look zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

De total jeans modetrend voor heren is een gedurfde, dynamische en originele trend die zich stilaan heeft versterkt in de modewereld. Dit is mede te danken aan de collecties van Diesel, die seizoen na seizoen, zijn stempel blijft drukken op jeans modetrends.

Herenmode: total jeans look zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Als we je ervan hebben weten te overtuigen dat de total jeans look dé herenmode look van dit moment is (of in ieder geval één daarvan), waar wacht je dan op? Haal je denim items uit de kast en trek ze bij elkaar aan voor een coole, misschien wel rebels total denim look.

