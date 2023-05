Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

De nieuwe modecollectie voor lente zomer 2023 is alweer de derde van Ferrari. Mocht je bij het horen van deze naam aan die fantastische rode auto met het steigerende paard van Enzo Ferrari denken, dan heb je het goed, want we hebben het hier inderdaad over de kledinglijn van het beroemde automerk.

Vanzelfsprekend haakt ook deze nieuwe modecollectie, ontworpen door Rocco Iannone en gepresenteerd in de modestad Milaan, aan bij de allure van de onovertroffen Ferrari. Innovatie en materiaalonderzoek staan centraal. Tailoring, workwear en racing zijn de pijlers van de collectie.

Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

Het is een geraffineerde mix van stijlen, vormen en texturen, maar ook van kleuren. Le Mans-rood en Modena-geel mochten vanzelfsprekend niet ontbreken, maar ook frisse en zomerse nuances als blauw, kaki en aardetinten komen aan bod.

De nieuwe camoprint is geïnspireerd door de popvibraties en iconografie van Los Angeles: het is een mix van intense tinten en bijna mimetische Californische palmbomen. Want Iannone heeft zich niet alleen door de dure Italiaanse supercar laten inspireren maar ook door zijn reis en ervaringen in Californië.

Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

Veel geziene materialen zijn zijde, katoen, jacquard wol, jersey en handschoenleer. De nadruk ligt op de Italiaanse ambachtelijke kwaliteit en de verfijning van de afwerkingen. Supercool zijn de denim looks van gebleekt spijkergoed met patronen die doen denken aan olievlekken.

Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

De silhouetten zijn scherp maar ook vloeiend. Cargo broeken worden afgewisseld door racepakken. Techniek en luxe gaan hand in hand. Borduursels met kristallen zoeken aansluiting bij de schroeven uit de Ferrari garage. Het popoverhemd wordt geshowd op een broek met plooien, het colbert over een gebreide cardigan.

Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

In deze collectie waarin we zowel looks voor de heren als dames tegenkomen, lopen mannelijk en vrouwelijk door elkaar en krijgen de kledingstukken – een chemise-jurkje onder een herenjack, een nappagilet als jurk of gilet – betekenis afhankelijk van wie ze draagt.

Ferrari man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ferrari

Charlotte Mesman