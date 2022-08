Gelkapsels zijn ook voor winter 2022 2023 een grote haartrend

Al sinds een paar seizoenen zijn gelkapsels voor de heren terug in de mode. Ook in de haartrends voor winter 2022 en zelfs voor voorjaar 2023 gaan we gelkapsels zien.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Het is het meest eenvoudige kapsel dat je kunt bedenken: het gelkapsel. Sinds alles in de trends weer om ‘glossy’ en ‘dewy’ draait, is het gelkapsel weer terug in de mode. We komen het ook in de haartrends voor winter 2022 2023 tegen. Zelfs op de catwalks voor zomer 2023.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Photo courtesy of ETRO

Zo zagen we interessante gelhoofden bij de modeshow van Etro voor zomer 2023 in Milaan. Het haar van de modellen was met een fijne kam en een wet gel naar achteren gebracht.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Was het haar wat langer in de nek dan werden de haarpunten wat droger gelaten zodat het haar nog beweeglijk was en naar buiten uitstond. Keek je de modellen recht in hun gezicht dan zag je aan weerszijden van het hoofden toefjes haar van achter de oren vandaan komen. Dit is een stilistische keuze. Bij Giorgio Armani bijvoorbeeld was dat ‘nekhaar’ ook met gel bewerkt.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Een ander detail zijn de bakkenbaarden die bij sommige modellen van Etro, wederom met een beetje gel, in punten naar voren waren gedrapeerd. Ook dit is een kwestie van smaak.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Maar de gemene deler van al deze kapsels is de flinke hoeveel gel met hoogglans. Pak je kam en werk er giga veel gel mee door je haar. Zorg ervoor dat de haartjes mooi naast elkaar liggen.

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Deze kapsels zijn ideaal voor dagen waarop je niet aan haar wassen toekomt of voor die periodes waarin je eigenlijk allang naar de kapper had gemoeten. En verder is deze hair look gewoon cool.