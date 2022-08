Terug van vakantie en weer naar kantoor. Houd dat goede gevoel vast!

Terug van vakantie. Uitgerust en misschien met wat minder kilo’s dan aan het begin van de zomer. Hoe houd je het relaxte zomergevoel en je strakke zomervorm vast? Vijf regels om de komende maanden ontspannen en in vorm door te komen.

1. Blijf bewegen

Op vakantie bewegen we vaak meer dan gewoonlijk. We wandelen, zwemmen, lopen urenlang door een onbekende stad. Geen wonder dat de weegschaal aan het einde van de vakantie vaak positieve resultaten laat zien. Als je eenmaal weer naar kantoor gaat, zal het moeilijk zijn om net zoveel te blijven bewegen (tenzij je een actief beroep met veel lichaamsbeweging hebt natuurlijk). Accepteer dit en leg de lat voor jezelf niet te hoog. Streef ernaar om ieder geval iedere week twee tot vier keer ongeveer 40 minuten te trainen. Meer nog dan de duur is de regelmaat waarmee je beweegt van belang.

2. Eet gezond

Eenmaal terug op kantoor verbranden we – in de regel – minder calorieën dan tijdens de zomervakantie (omdat we minder bewegen). Maar dat betekent niet dat de kilo’s er direct weer aan hoeven te vliegen. Zorg ervoor dat je met regelmaat en gezond eet. Begin de dag met een stevig ontbijt, sla de lunch niet over (hoeveel werk er ook op je te wachten ligt) en dineer licht. Eet je tussen de middag brood (koolhydraten) ga dan ’s avonds voor proteïnen. Wissel wit en rood vlees af met vis en eieren. Ga voor een gezonde portie groenten en fruit. En volgens de diëtisten mag je verder één keer per week aan tafel uit de band springen. Als je de volgende dag je gezonde eetpatroon maar weer oppakt.

3. Stel je prioriteiten

Geef stress geen kans. Natuurlijk zijn er momenten waarop je even alles moeten geven, maar zorg ervoor dat stress niet te lang voortduurt in de tijd. Stel je prioriteiten, houd duidelijk voor ogen wat de moeite waard is om er tijd en energie aan te spenderen en leer jezelf om je niet onnodig druk te maken over futiliteiten. Vraag jezelf elke keer af: ‘Is dit nu echt belangrijk?’

4. Houd een regelmatig slaapritme aan

Het ritme van het dagelijks leven – dat we vaak als sleur ervaren – is zo slecht nog niet. Tijdens de vakantie willen we nog wel eens onregelmatige tijden aanhouden en dat kan zijn invloed hebben op het slaapritme. Zorg ervoor dat je bij thuiskomst een weer goed slaapritme aanhoudt.

5. Las rustpauzes voor jezelf in

Je batterijen zijn na de vakantie weer opgeladen. Zorg er dit jaar voor dat je niet weer aan je reserves komt. Dat je er weer tegenaan kan, betekent niet dat je meteen weer het onderste uit de kan moet halen. Las iedere dag tijdig rustpauzes in (na de lunch even lopen kan wonderen doen) en zorg voor ontspanning in de weekenden. Dat het geen vakantie meer is, betekent niet dat je altijd aan het werk of bezig moet zijn!

