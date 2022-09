Mode must-have voor najaar 2022 voor iedere man: een witte tanktop – Foto ADVERSUS

Het simpele witte mannenhemd (hoeft niet meer dan 5 Euro te kosten), is de mode must-have voor najaar 2022. In de wandelgangen wordt dit hemd, want meer is het niet, ook wel tanktop genoemd. De witte tanktop is een klassieker.

We hebben hier over het hemd zoals we het kennen uit de zogenaamde workwear. Dat hemd dat in de jaren ’70 opeens übercool werd. In de jaren ’90 werd het weer van kast gehaald en met de invloeden van de Y2K (jaren ’90 en 2000) die we in de actuele mode zien, is het weer helemaal cool.

Dus kijk je kast er maar eens op na en draag het nu eens niet verborgen onder je overhemd. Het witte hemd is zoveel meer dan een warmhoudertje. Het mag gezien worden.

In de zomer schiet je er zo in. Eronder draag je een cargobroek of shorts. Het maakt niet uit. Het hemd spreekt voor zich.

De klassieke en direct ook meest stoere look is de combinatie van spijkerbroek met wit hemd. Bij frisse temperaturen kun je daar een overhemd over dragen dat je open geknoopt draagt.

Voor een meer geklede maar toch übercoole mode look draag je over je witte hemd een blazer. Een wit hemd is ook ideaal onder een broekpak.

Het witte hemd biedt legio mogelijkheden. Het kost niets maar heeft wel een grote toegevoegde waarde voor je outfit.

N.B. Voor een fashionista look ziet jouw witte tanktop eruit alsof het net uit de winkel komt: onberispelijk. Het meest populaire model heeft een ribbeltje en vrij brede boorden. Het sluit mooi aan maar zit niet strak om je lijf. Alleen als je beschikt over een superlijf dan kom je met een wat minder smetteloos exemplaar weg.

