Komt het najaar met onverwacht mooie dagen? Haal dan nog even alles uit de kast! Laat je inspireren door de streetstyle mode heren 2022 tijdens Milan Fashion Week.

De streetstyle looks die je hier ziet, zagen we bij het Italiaanse modehuis Etro voorbijkomen. De meeste heren – veelal influencers – zijn dan ook door dat modehuis gekleed. Als je weet dat Etro bekend staat om zijn prints, dan weet je direct ook waar al die fantasieën vandaan komen.

Street style mode heren 2022. Laat je inspireren!

Maar we kunnen er wel wat mee! En in ieder geval geven deze looks ons een goed idee van de huidige modetrends. We kunnen er zo al een paar voor uit deze looks halen:

Wijde bandplooibroeken (dragen!).

(dragen!). Oversized overhemden die je opengeknoopt draagt, op de blote borst of met een wit hemd eronder.

die je opengeknoopt draagt, op de blote borst of met een wit hemd eronder. Want ja, dat witte hemd – tanktop is de officiële naam – is een topper. Zo’n hemd moet iedere man ook het komende winterseizoen in de kast hebben. Je draagt het op zich, onder zo’n oversized overhemd of zelfs onder een blazer.

– tanktop is de officiële naam – is een topper. Zo’n hemd moet iedere man ook het komende winterseizoen in de kast hebben. Je draagt het op zich, onder zo’n oversized overhemd of zelfs onder een blazer. Fantasieën zijn hip; de paisley is een een klassieker en wordt keer op keer weer geïnterpreteerd.

zijn hip; de is een een klassieker en wordt keer op keer weer geïnterpreteerd. Kleur! Of het nu zomer, herfst of winter is, we dragen kleur.

Of het nu zomer, herfst of winter is, we dragen kleur. Matchen . Jarenlang moesten we mixen, maar tegenwoordig is het vooral matchen geblazen. Top en bottom in dezelfde kleur, hetzelfde materiaal, dezelfde fantasie.

. Jarenlang moesten we mixen, maar tegenwoordig is het vooral matchen geblazen. Top en bottom in dezelfde kleur, hetzelfde materiaal, dezelfde fantasie. Shield zonnebrillen . Grote zonnebrillen en vooral shields zijn hot.

. Grote zonnebrillen en vooral shields zijn hot. En verder: witte sneakers, maar ook zwarte enkelboots en chunky mocassins.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook. Ook al gaan we richting de herfst met deze streetstyle trends kun je vast nog wel iets.

