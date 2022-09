Herenmode street style 2023 bij Prada – Foto ADVERSUS

Doe inspiratie op van de street style mode voor 2023 van de heren bij Prada tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023. Ondanks het feit dat er in de mode tegenwoordig nog maar weinig echte trends te onderscheiden zijn – alles draait om een eigen unieke look -zie je in de street style mode toch vaak dezelfde elementen tegenkomen.

Street style outfits in het zwart met wit

Street style outfit in het zwart met wit bij Prada – Foto ADVERSUS

Zo komt de combinatie zwart met wit bijvoorbeeld steeds terug. Zo zagen we een zwart maatpak met een wit overhemd (zonder das natuurlijk, dassen zijn uit) voorbijkomen, maar ook een wit overhemd op een zwarte broek.

Herenmode street style 2023 bij Prada – Foto ADVERSUS

De zwart-witte look krijgt een meer casual feeling als de zwarte broek en het zwarte jasje, of jack, niet bij elkaar passen. We zagen een dergelijke look in combinatie met een overhemd met zwart-witte fantasie. Met zo’n print geef je je look een extra twist mee.

Herenmode street style 2023 bij Prada – Foto ADVERSUS

Onder zo’n zwart-witte look doen witte sneakers het altijd goed, maar je kunt ook voor zwarte boots, sneakers of mocassins kiezen.

Wijde broeken en coltruien

Overigens zijn natuurlijk niet alleen de kleurcombinaties van belang, het zijn vooral de vormgeving en volumes die je look maken.

Herenmode street style 2023 bij Prada – Foto ADVERSUS

Afgezien van een enkel slank afkledend silhouet (karakteristiek voor Prada) zagen we toch vooral wijde broeken voorbijkomen. Een ander opvallend item is de coltrui. Ook hier kun je kiezen uit verschillende stijlen. Oversized en in een stoere knit voor een casual look of in een strakkere en dunnere versie voor een meer geklede look.

Herenmode street style 2023 bij Prada – Foto ADVERSUS

Het zijn zomaar ideeën die ons bij het bekijken van de streetstyle mode van de heren bij Prada komen aanwaaien. Maar zoals gezegd draait het in de mode voor winter 2023 vooral om jouw eigen persoon. Dus kijk er zelfs eens naar en haal er dan uit wat jou aanspreekt.

