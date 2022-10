Een key item in de modecollectie vrouw lente zomer 2023 van Saint Laurent is de capuchon voor chiffon jurken en tops.

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

Bij het zien van de creaties op de catwalk van Saint Laurent voor zomer 2023 denken we even dat we met een wintercollectie te maken hebben. Het wemelt op de catwalk van de leren jassen en capuchons. Toch heeft Anthony Vaccarello hier de zomer voor ogen. In de nieuwe modecollectie van Saint Laurent lente zomer 2023 staan klassiekers van het modehuis centraal. In een moderne versie natuurlijk.

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

Voor zomer 2023 krijgen de statement coats en leren jacks van het Franse modehuis imposante schouders. Sommige jassen zijn floor sweeping. De leren jacks zijn stoer en volumineus.

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

En ander key item in deze collectie zijn de chiffonjurken en tops met capuchon. Deze jurken gaan terug in de tijd. Door de jaren heen heeft Yves Saint Laurent zich meerdere malen laten inspireren door het gewaad dat Martha Graham in 1930 in haar choreografie Lamentation droegt. Dit gewaad bedekte haar van hoofd tot teen. De capuchons als verlengstuk van flinterdunne jurken en tops – geïnspireerd door Grahams gewaad – vormen een leidraad in de collectie van zomer 2023.

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

De chiffonjurken en de power coats contrasteren sterk met elkaar. Contrasten zijn altijd nog een geliefd thema in de mode en ook Vaccarello gaat er graag mee aan de haal.

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

De meeste creaties in deze zomercollectie zijn in effen kleuren, vaak zelfs monochroom. Net zoals de power coats doen ook de kleuren voor een zomercollectie opvallend winters aan. Brons, dieppaars, chocoladebruin, zwart. En als afsluiting zwart met een wit balletje.

SAINT LAURENT lente zomer 2023 – Photo Courtesy of SAINT LAURENT

Saint Laurent zou Saint Laurent niet zijn zonder glamour accessoires. De zwarte zonnebrillen en goudkleurige bijous hebben een hoog filmsterrengehalte.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS