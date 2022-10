De Porsche 911 Carrera T

Porsche breidt de 911-familie uit met een nieuwe lichtgewicht uitvoering: de 911 Carrera T. De letter T staat voor ‘Touring’, wat bij Porsche synoniem staat voor puristische modellen met een sportieve uitrusting. De nieuwe 911 Carrera T heeft standaard een handgeschakelde 7-versnellingsbak, maar optioneel is ook een 8-traps PDK leverbaar. De achterzittingen zijn bij de T weggelaten. Met zijn PASM-sportonderstel – dat de carrosserie met tien millimeter verlaagt – en zijn verminderde isolatie staat de nieuwe 911 Carrera T behalve voor purisme ook voor emotioneel rijplezier dat je voelt én hoort. De iconische sound van de zescilinder boxermotor is in het interieur nu nog opvallender aanwezig.

Porsche positioneert de nieuwe 911 Carrera T tussen de 911 Carrera en de 911 Carrera S. De nieuwe versie gebruikt de bi-turbomotor met 283 kW (385 pk) en 450 Nm van de 911 Carrera, waarmee de sportwagen in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert en een top van 291 km/u bereikt. Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel op de achteras komt uit de standaarduitvoering van de Carrera S met handgeschakelde versnellingsbak. De 911 Carrera T wordt daarnaast standaard geleverd met het Sport Chrono Pakket en het PASM-sportonderstel; opties die bij de 911 Carrera S alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. Op verzoek kan de Carrera T ook worden besteld met de optionele achterasbesturing, die normaal gesproken is voorbehouden aan modellen vanaf de Carrera S.

De T is vanbuiten te herkennen aan de 20 inch grote titaniumgrijze Carrera S-wielen, met 245/35 ZR 20 banden vóór en 21 inch wielen met 305/30 ZR 21 banden achter. Daarnaast wordt de 911 Carrera T standaard geleverd met een GT-sportstuur, een sportuitlaatsysteem en viervoudig elektrisch verstelbare sportstoelen. Met 1.470 kilogram is de 911 Carrera T met handgeschakelde versnellingsbak de lichtste in serie geproduceerde 911 die met de basismotor is uitgerust. Hij is daarmee 35 kilogram lichter dan de 911 Carrera met standaard 8-traps PDK, een model dat in tegenstelling tot de T niet wordt niet aangeboden met een handbak. Naast het weglaten van de achterzittingen en de verminderde isolatie dragen lichtgewicht glas en een lichtgewicht accu bij aan het lagere gewicht van de nieuwe Porsche 911 Carrera T.

Toerwagenconcept succesvol in meerdere series

De ‘T’ in de modelaanduiding van de Porsche 911 Carrera T staat voor ‘Touring’ en vindt zijn oorsprong in de homologatie van de 911 T als toerwagen in 1968. De eerste 911 T werd tot 1973 als F-model aangeboden en daarna pas weer in 2017, toen Porsche de naam nieuw leven inblies met de 991 Carrera T. Ook dit was weer een puristische 911-variant. Sindsdien is het concept van een gereduceerde maar bijzonder sportieve uitrusting met succes gebruikt voor de 718 Cayman T, de 718 Boxster T en de Macan T.

Exclusieve accenten

Vanbuiten onderscheidt de 911 Carrera T zich van de rest van zijn familie met donkergrijze accenten. Contrasterende elementen zoals de boven- en onderschaal van de buitenspiegels, het nieuwe opschrift op de portieren, het logo op de achterklep en de lamellen op de achterklep zijn uitgevoerd in agaatgrijs. Daarnaast heeft de voorruit een grijze zonnebaan. De uitlaatpijpen van het sportuitlaatsysteem zijn afgewerkt in hoogglans zwart. Hierdoor oogt de nieuwe 911 Carrera T nog extraverter en dynamischer.

De sportieve focus van de 911 Carrera T wordt in het interieur gekenmerkt door de standaard viervoudig verstelbare sportstoelen Plus. Sierlijsten in matzwart en decoratieve inlays in hoogglans zwart geven het T-interieur extra cachet. Klanten die meer personalisatie willen, kunnen kiezen voor het Carrera T interieurpakket. In dat geval wordt de ‘T’ uitgerust met veiligheidsgordels in de contrasterende kleuren Schiefergrau of Lizardgreen. Hetzelfde geldt voor de decoratieve stiksels, het ‘911’ opschrift in reliëf op de hoofdsteunen en de banen op het middenpaneel van de stoelen. Optioneel zijn de vloermatten ook te beletteren en af te biezen in de kleuren Schiefergrau of Lizardgreen.

Kleine maar fijne selectie van opties en kleuren

Voor de 911 Carrera T zijn de adaptieve sportstoelen plus (18-voudig elektrisch verstelbaar) of de lichte, sportieve kuipstoelen met middenpanelen in RaceTex optioneel leverbaar. Het Carrera T-interieurpakket is optioneel uit te breiden met leer. De deurpanelen inclusief de armsteunen en de middenconsole zijn hiermee dan bekleed, net als de bovenste delen van het dashboard.

De nieuwe 911 Carrera T is verkrijgbaar in vier unikleuren – zwart, wit, Indisch rood en Racinggeel – en in vier metallic lakkleuren – Diepzwart metallic, Gentiaanblauw, IJsgrijs en GT-zilver. Krijt, Stern Rubin neo, Karmijnrood, Haaiblauw en Pythongroen zijn verkrijgbaar als speciale kleuren. Daarnaast hebben kopers van de 911 Carrera T de mogelijkheid om gebruik te maken van het ‘Paint to Sample’ programma van Porsche, met keuze uit meer dan 110 speciale lakkleuren.

De nieuwe 911 Carrera T is per direct te bestellen en staat vanaf februari 2023 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs wordt binnenkort bekendgemaakt.