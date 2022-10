De nieuwe EQE SUV: hightech, luxueus én veelzijdig

De EQE SUV is de multifunctionele variant van de businesslimousine EQE. Net als dat laatste model is hij leverbaar met de belangrijkste innovaties van de EQS en tegelijkertijd is hij dynamischer dan de EQS SUV. De EQE SUV is een van de ruimste voertuigen in zijn segment. Toch is hij compacter dan de EQE Limousine en heeft hij met 3.030 mm een 9 cm korter wielbasis. De exterieurafmetingen zijn 4.863/1.940/1.686 mm (lengte/breedte/hoogte). Als vierde model na de EQS en EQE Limousines en de EQS SUV maakt de EQE SUV gebruik van het nieuwe volledig elektroplatform.

Een actieradius tot 590 km

De EQE SUV biedt, dankzij het modulaire aandrijfconcept, een breed scala aan vermogensuitvoeringen, van 215 kW/292 pk tot 300 kW/408 pk. Afhankelijk van de uitrusting en de configuratie bieden de Europese uitvoeringen een WLTP-actieradius tot 590 km2. De lithium-ion-accu van de EQE SUV bestaat uit tien modules. De innovatieve, in eigen huis ontwikkelde accumanagementsoftware maakt over-the-air updates (OTA) mogelijk. Zo blijft het energiemanagement van de EQE SUV gedurende de gehele levenscyclus up-to-date.

Uitgebreid aanbod rijassistentiesystemen

De huidige generatie rijassistentiesystemen omvat tal van functies die de bestuurder ondersteunen. Tot de standaarduitrusting van de EQE SUV behoren onder andere ATTENTION ASSIST, actieve remassistent, actieve spoorassistent, parkeerpakket met achteruitrijcamera en snelheidslimietassistent. De status en de activiteiten van de systemen worden schermvullend weergegeven op het assistentiedisplay in het bestuurdersdisplay. Andere opties zijn beschikbaar in het assistentiepakket en in het rijassistentiepakket plus.

Bijzonder wendbaar en dynamisch

Het onderstel van de nieuwe EQE SUV bevat een vooras met vier draagarmen en een onafhankelijke multilink-achteras. Dankzij de relatief korte wielbasis van 3.030 mm en de bijbehorende onderstelafstemming voelt hij ook in de basisuitvoering bijzonder wendbaar en dynamisch aan. De luchtvering AIRMATIC met traploos verstelbare demping ADS+ is als optie leverbaar. Om de bodemvrijheid te vergroten, kan het voertuigniveau met maximaal 30 mm worden verhoogd. Naast de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘ECO’, ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Individual’ beschikken de EQE SUV-modellen met 4MATIC ook over het rijprogramma ‘Offroad’ voor rijden buiten de gebaande paden. Achterasbesturing met een maximale stuurhoek van 10° is als optie leverbaar.

Altijd up-to-date

De EQE SUV biedt de mogelijkheid om via over-the-air technologie (OTA) op een aantal functionele gebieden extra voertuigfuncties te activeren. Dit betekent dat na aankoop en na keuze van de oorspronkelijke configuratie veel uitrustingen van de EQE SUV individueel kunnen worden aangepast. De OTA-functies zijn beschikbaar in de Mercedes me Store en het aanbod zal steeds verder worden uitgebreid.

MBUX Hyperscreen als optie

Het weergave- en bedieningsconcept MBUX doet, met behulp van adaptieve software, gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Een highlight in het interieur is het optionele MBUX Hyperscreen. Dankzij het zero-layer design hoeft de gebruiker niet door submenu’s te scrollen of spraakopdrachten te geven. Situatieafhankelijke en contextuele toepassingen worden bovenaan in het gezichtsveld aangeboden. Bij het MBUX Hyperscreen (optie) lopen drie displays bijna naadloos in elkaar over tot een widescreen van ruim 141 cm breed. De voorpassagier heeft een 12,3” oled-scherm met een eigen user interface tot zijn of haar beschikking. Het systeem maakt gebruik van een intelligente, op camera’s gebaseerde blokkeerlogica die herkent of de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt. Als dat het geval is, dimt het systeem om veiligheidsredenen automatisch de dynamische inhoud (zie apart hoofdstuk).

Slimme routeplanning

Wat betreft de navigatie met Electric Intelligence, zegt de naam alles, want op basis van tal van factoren plant het systeem de snelste en handigste route, inclusief laadstops. Ook reageert het systeem dynamisch op bijvoorbeeld files of een verandering van rijstijl. Navigatie met Electric Intelligence is slim; het berekent de geschatte laadkosten per laadstop. De bestuurder kan bovendien de geplande routes individueel bewerken. Hij of zij kan de geplande routes ook bewerken door favoriete laadstations langs de route toe te voegen of voorgestelde laadstations uit te sluiten.

Warmtepomp standaard

De EQE SUV heeft een geavanceerde thermoarchitectuur met standaard warmtepomp. Het systeem werkt hierdoor zeer efficiënt: de restwarmte van de elektrische aandrijflijn (omvormer en elektromotor) en ook van de HV-accu kan worden gebruikt om het interieur te verwarmen. Dit vermindert de belasting van de accu voor de verwarming enorm, waardoor de actieradius toeneemt. Een andere aangename en efficiënte functie is de preconditionering. De automatische airconditioning THERMATIC met twee zones is standaard, terwijl de THERMOTRONIC met vier zones als optie leverbaar is.

Nieuwe sound experience

‘Serene Breeze’ is de naam van de nieuwe, vierde soundscape die zijn debuut maakt in de EQE SUV. Deze zorgt voor een ontspannend natuurgeluid. Met deze holistische soundscape wordt de paradigmaverschuiving van verbrandingsmotor naar elektrisch rijden duidelijk hoorbaar voor de inzittenden in de Mercedes-EQ modellen. Een verscheidenheid aan soundscapes maakt een individuele akoestische opstelling mogelijk. Als optie is ook een interieurgeluid leverbaar. Dit past zich adaptief aan de rijstijl aan.

Tarieven op maat

Sinds juni 2022 biedt Mercedes me Charge in Europa drie nieuwe laadtarieven aan die zijn afgestemd op het individuele rijgedrag. Mercedes me Charge S is voor mensen die af en toe laden, Mercedes me Charge M voor klanten die regulier laden en Mercedes me Charge L voor frequente laders. Met de invoering van het nieuwe, transparante tariefsysteem hebben klanten deels toegang tot vaste prijzen die ongeacht de exploitant gelden. Met de Plug & Charge-functie kan de EQE SUV ook comfortabel worden geladen.

Een groot aantal hightech functies

De koplamptechnologie DIGITAL LIGHT (optie) maakt innovatieve functies mogelijk, zoals het projecteren van hulpmarkeringen of waarschuwingssymbolen op de weg. Een andere interessante optie is ENERGIZING AIR CONTROL PLUS. Een HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) reinigt de binnenkomende buitenlucht op een zeer hoog filtreringsniveau. Het ENERGIZING-comfortprogramma verbindt verschillende comfortuitrustingen in het voertuig met elkaar. De individuele ENERGIZING-comfortprogramma’s maken een speciaal feelgood-programma mogelijk, afhankelijk van de stemming of behoeften. Dit verhoogt het fysieke comfort en de prestaties tijdens het rijden en tijdens een pauze. Het soundformat Dolby AtmosÒ tilt de audio-ervaring in de EQE SUV naar een nieuw niveau.

Uniek purpose design

De proporties van de EQE SUV combineren functie en esthetiek met het sportieve karakter van de SUV. Het nieuwe model vormt met zijn unieke purpose design een keerpunt in zijn segment. De overhang voor en achter en de voorzijde zijn compact gehouden. De velgen in de maten 19 tot 22” sluiten strak aan op de buitenrand van de carrosserie en zorgen voor een krachtige uitstraling.

Uitgebreide aerodynamische finetuning

De EQE SUV deelt een aantal aerodynamische maatregelen met zijn ‘broertjes’. De voertuigbodem bevat tal van aerodynamische details en speelt daarmee een centrale rol bij een zeer goede C d -waarde, die ondanks het grote bagageruimtevolume en de korte overhang achter werd gerealiseerd. Maar ook het maatconcept met de vlakke voorruit, de daklijn en de inkepingen waren belangrijke factoren.

MBUX Hyperscreen en ledervrije uitrusting beschikbaar

De EQE SUV is gebaseerd op het grote elektroplatform van Mercedes‑EQ en het interieur is op consequente wijze gedigitaliseerd. Het optionele MBUX Hyperscreen implementeert deze visie op indrukwekkende wijze. Het standaard Electric Art interieur bevat helemaal geen leder.

Hoge mate van passieve veiligheid

De principes van integrale veiligheid worden bij Mercedes-Benz altijd gehanteerd, ongeacht het type aandrijflijn. Net als alle andere modellen van Mercedes-Benz beschikt de EQS SUV daarom over een stijf passagierscompartiment, speciale vervormingszones en de modernste veiligheidssystemen. De Europese versie van de EQE SUV kan detecteren of de achterbank daadwerkelijk bezet is. Als een passagier achterin geen gordel draagt, krijgt de bestuurder een waarschuwing. De zogenoemde personendetectie kan wijzen op kinderen die mogelijk over het hoofd zijn gezien achterin het voertuig. De in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en Canada verkochte uitvoeringen van de EQE zijn standaard met dit systeem uitgerust.

CO 2 -neutrale productie als onderdeel van de milieubalans