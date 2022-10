Vilma Sjöberg bij Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Dsquared2 had – vanuit streetstyle oogpunt – geen slechtere locatie voor de modeshow voor zomer 2023 kunnen kiezen. Een smalle, drukke eenrichtingsverkeerstraat in het centrum van Milaan. Ondanks de barre omstandigheden lukte het ons de modellen na afloop van de modeshow van Dsquared2 zomer 2023 te fotograferen én filmen. Maar wel met levensgevaar :-)

Het was waarschijnlijk de slechtste locatie die we tijdens de Milan Fashion Week voor lente zomer 2023 hebben gezien, en al snel was het een getoeter, gefoeter en geschreeuw van jewelste. Een delirium van de bovenste plank, een lange rij taxi’s en zwarte privé auto’s met chauffeurs die stapvoets door de straat gingen, maar soms woest en gefrustreerd optrokken, en de voetgangers op dampende uitlaatgassen trakteerden.

Veel streetstyle fotograferen gooiden dan ook de handdoek in de ring en zochten liever hun hotel op om alvast wat foto’s te gaan editen.

Modellen bij Dsquared2

Modellen off-duty – Photo ADVERSUS

De streetstyle looks van het publiek die we fotografeerden, waren op een hand te tellen. Als we tien looks hebben geschoten zijn het er veel. Maar wie zoals wij ook de modellen wil fotografen, had het die dag getroffen.

Modellen bij Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Modellen bij Dsquared2 – Photo ADVERSUS

De modellen kwamen na afloop van de modeshow allemaal door dezelfde deur naar buiten, en dat is op zich al heel wat want dan krijg je de meisjes allemaal te zien. Als ze dan ook nog eens druppelsgewijs naar buiten komen, zoals bij Dsquared2, zit je helemaal goed.

Modellen bij Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Zo kwam het met onze streetstyle reportage bij Dsquared2 uiteindelijk toch nog een beetje goed. Bekijk onze foto’s en video’s maar eens, en maak kennis met topmodellen en new faces. Van Steinberg tot Elisa Nijman (yep, uit Nederland), van J’Adore Benjamin tot Vilma Sjöberg. Check it out! En beleef de Fashion Week met ons mee.

Modellen bij Dsquared2 – Photo ADVERSUS

Modellen bij Dsquared2 – Photo ADVERSUS

