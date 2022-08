Laat je inspireren door deze mannenkapsels voor herfst winter 2022 2023

Herenkapsels met een lange bovenkant en korte zijkanten zijn nog steeds in de mode. Volgens de haartrends voor herfst winter 2022 2023 mag er flink wat product in.

Mannenkapsel trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Eigenlijk verbaast het ons een beetje dat we voor herfst winter 2022 2023 toch weer herenkapsels gaan zien (en dragen) met een lange bovenkant en korte(re) zijkanten. Want juist de afgelopen seizoenen zijn we steeds meer volume en rondere haarcoupes gaan zien waarbij het haar aan de zijkanten van het hoofd aanzienlijk langer is.

Mannenkapsel trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Maar klaarblijkelijk gaan we toch ook weer experimenteren met korte(ere) zijkanten, zoals we dat een paar jaar geleden, in het hipster tijdperk, deden. Het grote verschil met toen is wel dat de snitten veel minder strak zijn en dat ook de lengteverschillen tussen het haar bovenop het hoofd en aan de zijkanten veel minder groot zijn.

Mannenkapsel trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Maar opgeknipte of kortere zijkanten mogen dus zeker weer. En wel het liefst in combinatie met beweeglijke texturen bovenop het hoofd. Als je van jezelf krullen of slag hebt, dan is dat gemakkelijk te realiseren.

Mannenkapsel trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

Maar ook als je haar wat steiler is, valt er wel een mouw aan te passen, en dat hebben we vooral te danken aan een haarstyling trend voor herfst winter 2022 2023: het gebruik van wet look producten of gel.

Met deze producten kun je je haar in een oogwenk die gewild slordige en nonchalante beweging meegeven. Je brengt het op je haar aan en met je handen modelleer je de afzonderlijke lokken. Let wel: gebruik geen wel look producten of haar gels die je haar hard maken. Je moet je vingers erdoor kunnen blijven halen, ook als het product is opgedroogd.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw haar look.