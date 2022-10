Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman. Model links: América González

De modeshow van Hermès is een happening en trekt, behalve de vakmensen, ook talloze influencers en fans. Voer genoeg voor mooie streetstyle foto’s. Maar het beste moment komt wat ons betreft pas na de show, als de modellen naar buiten komen. Wij waren erbij en legden de modellen off-duty bij de modeshow van Hermès voor zomer 2023 voor je vast.

Dat ging overigens niet zonder slag of stoot, want ga de modellen maar eens vinden in de mensenmassa. Die is na afloop van een modeshow altijd nog chaotischer dan voor de show omdat het publiek en masse naar buiten stroomt.

Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Dat de backstage uitgang van Hermès niet dezelfde was als de hoofdingang maakte het iets makkelijker maar ook daar liepen overal mensen. In dit soort situaties ben je dus echt een beetje overgeleverd aan de mercy van de modellen. Wel wordt het er iets gemakkelijker op als ze je van gezicht kennen – en dat doen ze na Milaan en Parijs wel.

Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Zoals je van een modehuis als Hermès verwacht, zagen we heel wat top modellen en modellen van het moment naar buiten komen. Het Britse topmodel Fran Summers bijvoorbeeld.

Maar ook een model als América González dat deze Fashion Weeks helemaal aan het doorbreken is en eindigde met een topscore van 36 modeshows.

Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman. Model Apolline Rocco Fohrer

Verder verdient Apolline Rocco Fohrer speciale aandacht. Het is het eerste seizoen van deze blonde schoonheid en zij sloot die dag de catwalkshow van Hermès. Dat zegt iets over wat je als model waard bent. Vakmensen zullen altijd kijken wie de show opent, en wie de show afsluit.

Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman

Behalve foto’s maakten we een model video voor je. Video laat net iets meer zien van de persoonlijkheid van de modellen. Video’s gunnen ons een kijkje achter de schermen van hun professionele masker.

Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman. Model Fran Summers

Modellen bij Hermes – Paris Fashion Week – Photo Charlotte Mesman. Model Enya Davis

Wel zo leuk! Want we zijn natuurlijk allemaal wel een beetje nieuwsgierig hoe die ongenaakbare catwalk modellen nu eigenlijk ‘in het echt’ zijn.

Bekijk de foto’s en video maar eens.

ADVERSUS