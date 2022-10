De modellen bij de modeshow van Chanel zomer 2023

Modellen bij Chanel – Parijs Fashion Week Zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

Chanel showt, zoals altijd, op de laatste dinsdag van de Paris Fashion Week. Dit jaar was dinsdag 4 oktober, om precies te zijn. Het was een stralende zonovergoten dag, niet de ideale weersomstandigheden voor streetstyle foto’s maar we moeten het ermee doen.

We waren al vroeg ter plekke om het publiek dat toestroomde te fotograferen. Ondanks de scherpe contrasten tussen schaduw en licht hadden we een groot aantal streetstyle looks binnengehaald. Voor wat betreft publiek en influencers zat het erop. Nu alleen nog de modellen na afloop van de modeshow van Chanel.

Ha… daar zit ‘m dus precies de moeilijkheid. Hier krijg je met allerlei factoren te maken. Waar zullen ze vandaan komen? Zullen ze opgaan in de menigte? Zullen ze bereid zijn om even stil te staan voor een foto? Waar kun je het beste gaan staan om zoveel mogelijk modellen te fotograferen? Of je met goede modellen foto’s en video’s naar huis gaat, is altijd weer een kwestie van slim en snel zijn én geluk hebben.

Bij Chanel leek het erop dat het geluk dit keer niet aan onze zijde was. Er waren wat modellen naar buiten gekomen maar die hadden zich naar de metro gehaast. Je maakt dan snel wat foto’s maar meestal is de achtergrond dan niet zoals dat in je hoofd had, om het om het licht nog maar niet te hebben.

Pas toen het grootste deel van het publiek vertrokken was, met auto en chauffeur of met de dichtstbijzijnde metro, leek het tij te keren. Het was de laatste showdag – en dat voelt als de laatste schooldag – en er waren modellen die dat blije gevoel met ons wilden delen. Ze haastten zich niet weg maar namen de tijd om voor onze camera’s te poseren.

Modellen bij Chanel – Parijs Fashion Week Zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman – Model Valerie Scherzinger

Zoals de charmante Valerie Scherzinger, een van de lievelingen van de streetstyle fotografen, omdat ze altijd bereid is om even stil te staan voor een plaatje, en dan ook nog eens goed in de camera kijkt. Bekijk onze streetstyle foto’s en video maar eens en leer de modellen – de modellen van Chanel wel te verstaan! – (beter) kennen.

