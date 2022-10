Toyota RAV4 krijgt sportieve topuitvoering: RAV4 GR SPORT

Toyota breidt volgend jaar het gamma van de succesvolle Toyota RAV4 verder uit met een nieuwe sportieve topuitvoering. De RAV4 GR SPORT krijgt een sportiever afgesteld onderstel en een dynamisch en sportief uiterlijk. Vanaf de tweede helft van 2023 staat de RAV4 GR SPORT in Nederlandse Toyota-showrooms.

Constante evolutie en verbeteringen houden de segmentbepalende Toyota RAV4 al bijna dertig jaar lang aan de top van zijn segment. Met de nieuwste generatie RAV4 is een nieuw niveau van efficiëntie bereikt met zeer zuinige hybride-elektrische en plug-in hybride-elektrische aandrijflijnen, terwijl de auto zijn SUV-functionaliteit altijd heeft behouden. Nu voegt Toyota een nieuwe, sportieve versie toe aan het RAV4-gamma: de RAV4 GR SPORT.

Succes

Na de succesvolle introductie van GR SPORT-uitvoeringen in andere modelreeksen, waaronder de Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR en Hilux, krijgt de RAV4 nu ook de GR SPORT-behandeling. Net als bij de andere modellen krijgt ook de RAV4 GR SPORT een aantal unieke aanpassingen aan het exterieur en wordt ook de afstelling van het onderstel niet vergeten. De nieuwe GR SPORT-uitvoering van de RAV4 wordt vanaf medio 2023 geleverd als Hybrid en als Plug-in Hybrid en beschikt altijd over AWD-i intelligente vierwielaandrijving.

Exterieur

De GR SPORT-behandeling geeft de RAV4 een gedurfd uiterlijk. Met hoogglans zwarte afwerking voor de wielkastranden, de raamlijsten en de sierlijst onder de achterruit is de RAV4 GR SPORT direct te onderscheiden van andere uitvoeringen. Het zwarte G-meshpatroon voor de grille en mistlampbehuizing geven de RAV4 GR SPORT een geheel eigen gezicht. Aan de voorspoiler van de auto is ook direct te zien om welke aandrijflijn het gaat: de Hybrid heeft een donker zilveren voorspoiler, terwijl die van de Plug-in Hybrid in ‘gunmetal grey’ is gespoten. Een subtiele GR-badge op de voor- en achterzijde maakt het geheel af.

Als eerste model van Toyota krijgt de RAV 4 GR sport lichtmetalen wielen die zijn afgewerkt met een nieuwe ultra-precieze lijnsnijtechniek. De standaard hoogglans zwarte 19 inch wielen hebben een hele fijne helder ‘pinstripe’ die het sterke vijfspaaks design extra benadrukt.

Interieur

De sportieve en verfijnde aanpassingen gaan verder in het interieur, waar de sportstoelen voorin zijn bekleed met een luxe bekleding met suède-effect en synthetisch leer – allebei diervrije materialen. In de hoofdsteunen zitten GR-logo’s verwerkt en een zilveren stiksel zorgt voor het nodige contrast. Dit zilveren stiksel wordt ook toegepast in het stuur en de versnellingspook. Gunmetal details in de portieren en in het stuurwiel maken de sportieve aankleding compleet.

Uiteraard profiteert de RAV4 GR SPORT ook van de modeljaarupdate van de RAV4. Met een multimediasysteem met 10,5-inch high-definition display en aanpasbare 12,3-inch digitaal instrumentarium voor de bestuurder is het bedieningsgemak verder vergroot en oogt het interieur weer moderner. Ook de veiligheids- en rijhulpfuncties zijn up-to-date, met de nieuwste generatie Toyota Safety Sense. Het pakket omvat onder meer het nieuwe Emergency Steering Assist-systeem en het verbeterde Pre-Collision System.

Prestaties

Het blijft niet alleen bij sportieve looks. De RAV4 GR SPORT krijgt verdere verbeteringen aan de ophanging. Met nieuwe, stijvere veren en schokdemperinstellingen geven de RAV4 GR SPORT een nog betere wegligging geven en bieden een dynamische rijervaring.

‘s Werelds bestverkochte SUV

De Toyota RAV4 onderscheidt zich als ’s werelds originele recreatieve SUV. De lancering in 1994 zorgde voor wat vandaag de dag een van de meest populaire en zeer competitieve marktsegmenten is. Het blijvende succes van de RAV4 wordt weerspiegeld in de cumulatieve wereldwijde verkoop die in 2020 de grens van 10 miljoen passeerde, terwijl de RAV4 blijft regeren als ’s werelds bestverkochte SUV.

In zijn nieuwste, vijfde generatie, blijft de Toyota RAV4 zijn segment definiëren en biedt hij klanten een ruime keuze aan efficiënte en geëlektrificeerde aandrijflijnen, samen met de optie van Toyota’s elektrische intelligente vierwielaandrijving (AWD-i). Als het eerste model dat gebruikmaakt van Toyota’s wereldwijde GA-K-platform, zorgen het lage zwaartepunt en de hoge carrosseriestijfheid voor aanzienlijk verbeterde handling, comfort en royale binnenruimte voor zowel passagiers als bagage.

Tweede helft 2023

De nieuwe RAV4 Hybrid GR SPORT en RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT zullen in de tweede helft van 2023 in Nederland verkrijgbaar zijn. Prijzen worden op een later moment – dichter bij de marktintroductie – bekendgemaakt.