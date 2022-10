Mannenkapsels 2023. Halflang herenkapsel voor krullend haar – Photo ADVERSUS

De mannenkapsels voor 2023 laten verschillende haarstijlen zien. Aan de ene kant zien we klassieke herenkapsels met korte zijkanten en wat meer volume bovenop, aan de andere kant zien we uitbundige hoofden met lekker veel volume. Dat geldt met name voor krullend haar. Om krullen tot zijn recht te laten komen, is een half lang kapsel heel geschikt. Wij hebben zo’n Halflang herenkapsel voor krullend haar voor je uitgezocht.

Maar vergis je niet. Het is niet een kwestie van alleen maar laten groeien. Wil je met zo’n krullenbol een goed figuur slaan dan moet het kundig geknipt zijn. Daarvoor is het heel belangrijk dat je goed met je kapper communiceert. Hier gaat het namelijk nog wel eens mis.

Zorg ervoor dat je kapper weet wat je in je hoofd hebt. Laat foto’s zien van kapsels die je aanspreken en vertrouw verder op het advies en de expertise van je kapper.

Mannenkapsels 2023. Halflang herenkapsel voor krullend haar

Een cool halflang herenkapsel voor krullend haar zie je op onze streetstyle foto. Met zo’n kapsel als dit model – gespot bij de modeshow van Dsquared2 voor lente zomer 2023 in Milaan – komen je krullen helemaal tot zijn recht.

Zoals je ziet, zijn de volumes in balans en wordt het haar naar achteren toe geleidelijk langer maar blijft het vol zodat je het matjes-effect vermijdt. De lange krullende pony is, zoals je ziet, een must voor deze haarsnit. Vraag je wel af of je dit wilt. Niet iedereen vindt het prettig om veel haar in het gezicht te hebben.

Verder is de styling heel belangrijk. Krullend haar pluist sneller dan steil haar. Verzorg je haar daarom goed. Gebruik een shampoo en conditioner voor krullend haar, en gebruik haarstylingsproducten die pluis tegengaan. Vooral producten op basis van kokosolie zijn geschikt voor krullend haar.

