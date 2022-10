De street style mode in Parijs is top. Bij Vivienne Westwood is het straatbeeld alternatief, spectaculair.

Street style bij Vivienne Westwood Zomer 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Parijs, Paris Fashion Week lente zomer 2023, oktober 2022, een grijze zaterdagmorgen. De locatie rond de modeshow van Vivienne Westwood (of eigenlijk ‘Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood’ maar dat schijnt nagenoeg niemand te weten) begint tot leven te komen. Van alle kanten stromen genodigden, fans en modestudenten aan. De naam Vivienne Westwood heeft nog altijd een grote aantrekkingskracht.

Street style bij Vivienne Westwood Zomer 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Lang voor de officiële aanvangstijd van de modeshow voor lente zomer 2023 is het er al druk. En er is veel te zien! Met deze reportage willen we je de sfeer laten proeven. En je natuurlijk ook de street style mode laten zien. Die is, zoals je vast al wel had begrepen, heel alternatief, origineel, heel… Vivienne.

Street style mode: tattoos, tooth gems en face jewels

Street style bij Vivienne Westwood Zomer 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

De fans en modestudenten zijn een spektakel. De looks zijn tot in de kleinste details uitgewerkt. Niet alleen kleding en mode accessoires maar ook de kapsels en make-up trekken de aandacht. Om het nog maar niet te hebben over de vele tattoos, piercings, tooth gems (tandversieringen) en face jewels (gezichtsversieringen).

Street style bij Vivienne Westwood Zomer 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Behalve een bont uitgedost gezelschap vallen er ook bekende gezichten uit de modewereld te bespeuren. Zoals het Braziliaanse supermodel Coco Rocha die zichzelf van haar beste kant laat zien met gewaagde poses midden op straat (yep, street style in ware zin van het woord).

Street style bij Vivienne Westwood Zomer 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Het is smullen voor de street style fotografen. Hier schiet je de coolste street style plaatjes, of je nu van deze stijl houdt of niet. De looks liggen voor het oprapen en iedereen is wel even bereid om te poseren.

Street style bij Vivienne Westwood Zomer 2023 – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Vanzelfsprekend regent het na zo’n happening requests op de social media (‘Did you make some picture of me?’). Het levert extra werk op, iets waar je tijdens de Fashion Weeks bepaald niet op zit te wachten, maar een kniesoor die daarop let (ga maar eens ‘Nee’ zeggen :-)).

Beleef het met ons mee. Geniet van het spektakel. De show – die op de catwalk bedoelen we – haalt het niet bij het straatgebeuren.

Klik hier voor street style mode voor de dames

ADVERSUS