Tijdloos design: Alfa Romeo Giulia en Stelvio verder verfijnd

Alfa Romeo presenteert de vernieuwde en nog verder verfijnde Giulia en Stelvio, met een nieuw gezicht dat op beide modellen een duidelijke familiegelijkenis met de Alfa Romeo Tonale vertoont. De Alfa Romeo Giulia en Stelvio maken nog altijd indruk met hun kenmerkende Alfa Romeo-kwaliteiten – perfecte gewichtsverdeling, de beste rijdynamiek in hun segment, de beste technische en technologische oplossingen – en hun tijdloze design, dat van elke Alfa Romeo een rijdend kunstwerk maakt. De nieuwe Giulia en Stelvio staan vanaf het eerste kwartaal van 2023 in de showroom van de Nederlandse Alfa Romeo-dealers.

Een nieuwe look

Opvallend is het front van zowel de nieuwe Giulia als de nieuwe Stelvio. De centrale grille, waarin natuurlijk het Alfa Romeo-logo zijn plaats heeft, vormt samen met de onderste roosters van de luchtinlaten een eigentijdse herinterpretatie van de kenmerkende Trilobo-grille van Alfa Romeo. Ook de koplampen zijn belangrijke nieuwe componenten in het front. Alfa Romeo voorziet beide modellen – net als de Tonale – nu ook van drieledige Full-LED Adaptive Matrix-koplampen. Die zorgen niet alleen voor een sterke familiegelijkenis, ze herinneren tegelijk ook aan de iconische Alfa Romeo SZ Zagato en de conceptauto Alfa Romeo Proteo, waarop Alfa Romeo dergelijke koplampen introduceerde. De drie modules zorgen niet alleen voor verlichting die zo helder is als daglicht, maar vormen ook een dynamische richtingaanwijzer. Ze bevatten twee geavanceerde technologieën: Adaptive Front Lighting System, dat het dimlicht voortdurend aanpast aan de rijsnelheid en de omstandigheden, en Glare-Free High Beam Segmented Technology, dat bij slechte lichtomstandigheden automatisch voor- en tegenliggers detecteert en verblinding van de bestuurders van andere auto’s voorkomt. De welkom- en tot ziensfunctie ten slotte komt in actie telkens als de bestuurder de auto sluit of opent. Deze nieuwe technologieën zorgen voor meer efficiëntie voor wat betreft gebruiksduur en dus voor energiebesparing, meer veiligheid doordat de ogen minder belast worden én meer rijcomfort. De indeling van de LED-achterlichtunits – met een perfecte combinatie van stijl en geavanceerde technologie – is ook nieuw en accentueert op beide modellen het sportieve karakter. De achterlichten van de Stelvio zijn voortaan van transparant glas, die van de Giulia van rookglas met glanzend zwarte afwerking.

Nieuw volledig digitaal instrumentenpaneel

De nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio bieden met de meest geavanceerde technologie een comfortabele en verbonden rijervaring, zonder dat dat ten koste gaat van het voor Alfa Romeo kenmerkende rijplezier. De belangrijkste vernieuwing is het instrumentenpaneel met het historische telescopische ontwerp. Het omvat een nieuw, volledig digitaal 12,3-inch TFT-scherm dat toegang biedt tot alle voertuiginformatie en de parameters voor de technologie voor autonoom rijden. Bovendien kan de bestuurder het cluster op drie manieren configureren: Evolved, Relax en Heritage. ‘Evolved’ vertegenwoordigt de toekomst van Alfa Romeo-design en gebruikt het centrale deel van het scherm, terwijl het linker- en rechterdeel ongewijzigd blijven. ‘Relax’ focust op comfort en geeft geen gedetailleerde voertuiginformatie weer. ‘Heritage’ is geïnspireerd op de iconische Alfa Romeo-modellen uit de jaren zestig en zeventig, met opvallende details zoals de omgekeerde cijfers aan het einde van het bereik van de snelheidsmeter.



NFT-technologie en Alfa Connect Services

Alfa Romeo rust de nieuwe Giulia en Stelvio uit met een intuïtief te bedienen Human Machine Interface (HMI) voor alle functies. Via het infotainmentsysteem heeft de bestuurder toegang tot informatie, bediening van de functies én Alfa Connect Services – een breed scala aan veiligheids- en comfortdiensten die ‘Over the Air’ kunnen worden geüpdate. De functie My Remote bijvoorbeeld omvat diverse diensten, zoals de mogelijkheid om op afstand onder meer de portieren te ver- en ontgrendelen en de verlichting te bedienen via de smartphone en smartwatch.

NFT-technologie (Non-Fungible-Token) is beschikbaar voor de nieuwe Giulia en Stelvio – een unicum in de autowereld. Alfa Romeo introduceerde NFT op de Tonale en dat is voortaan voor het hele modellengamma beschikbaar. De technologie is gebaseerd op het concept van de zogenoemde blockchain-card, een gecodeerd en niet-aanpasbaar digitaal register dat de belangrijkste informatie van de auto vastlegt. Deze bijzondere functie, die gebruiksvriendelijk en duurzaam is, benadrukt het innovatieve karakter van Alfa Romeo. Op basis van de selectie van de klant genereert de NFT een certificaat waarin gegevens over het gebruik en onderhoud van de auto zijn vastgelegd. Dit certificaat is te gebruiken om de toestand van de auto te onderbouwen en daarmee de restwaarde te ondersteunen. Het NFT-certificaat geeft de eigenaar/verkoper geloofwaardigheid en biedt de koper zekerheid bij de aankoop van de gebruikte auto.



De beste rijdynamiek in het segment

Ook nu is de rijdynamiek van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio voor beide auto’s de beste in het segment. Ze bieden een intuïtieve rijervaring in de authentieke geest van het merk: met de juiste balans tussen Italiaans design, ultramoderne motoren, perfecte gewichtsverdeling, speciale technologie en een optimale verhouding tussen gewicht en vermogen. De essentie van Alfa Romeo’s huidige en vroegere modellen is gebaseerd op deze ‘magische formule’, die sinds de Tonale (symbool van de metamorfose van Alfa Romeo) de 21e-eeuwse sportiviteit – met inbegrip van duurzaamheid- opnieuw definieert.

Laag gewicht en wendbaarheid: het onberispelijke en sportief dynamische weggedrag van de Alfa Romeo Giulia en de Stelvio is mede mogelijk dankzij de uitgebreide toepassing van ultralichte materialen zoals aluminium (bijvoorbeeld voor het motorblok) en carbon (bijvoorbeeld voor de aandrijfas), net als in de autosport.

Vierwielaandrijving met Q4-technologie: ontwikkeld met het oog op optimale grip en een voorspelbare wegligging voor de beste beheersbaarheid van de auto – bij maximale prestaties, efficiëntie en veiligheid. De Q4-technologie biedt alle voordelen van vierwielaandrijving en zorgt ook voor een lager brandstofverbruik, directe reacties op de input van de bestuurder en het rijplezier van een achterwielaangedreven auto. Het hart van het Q4-systeem is de Active Transfer Case (ATC), die de mate van tractie en de input van de bestuurder continu monitort voor de beste prestaties.

Met Alfa Romeo’s Q4-systeem rijdt de auto als een pure achterwielaandrijver. Als de banden hun limiet van grip op de weg naderen, of volgens de door de bestuurder gekozen instellingen, leidt het Q4-systeem onmiddellijk (binnen 150 milliseconden) tot 50 procent van het motorkoppel naar voorwielen. Dat voorkomt wielslip, zodat de auto maximale prestaties levert.

Q2 mechanisch zelfsperrend differentieel:in de Ti-uitvoering met Veloce Pack kan de Q4-vierwielaandrijving worden geïntegreerd met het Q2 mechanische zelfsperrende differentieel. Het verhoogt de wendbaarheid en versterkt het sportieve karakter van de auto. Daarbij garandeert het perfecte tractie voor optimale stabiliteit op hoge snelheid in bochten en maximale veiligheid op glad wegdek, doordat het de wielen continu monitort en wielslip onderdrukt.

Alfa Link-wielophanging: rijden in een Alfa Romeo is een sensatie. Dat is mede te danken aan de exclusieve Alfa Link™-wielophanging. De voorwielophanging bestaat uit dubbele wieldraagarmen met een semi-virtuele stuuras (exclusief voor Alfa Romeo) vanwege het dempende effect en de directe en precieze besturing voor een compromisloze wegligging. De multilink-achterwielophanging met vierenhalve arm – door Alfa Romeo gepatenteerd – zorgt voor een optimale wendbaarheid in combinatie met uitstekend comfort. Exclusief voor de Competizione-versie is Alfa™ Active Suspension, de wielophanging met elektronisch gestuurde dempers, die zich continu aanpassen aan de rijomstandigheden. Daarbij kan de bestuurder kiezen voor een meer op sportiviteit of meer op comfort georiënteerd weggedrag.

Integrated Braking System (IBS): dit elektromechanische systeem combineert stabiliteitscontrole met het remsysteem. Dat garandeert zeer directe reacties op het rempedaal – voor een kortere remweg – en brengt een aanzienlijke gewichtsbesparing met zich mee. Met het brake-by-wire-systeem is het aantal onderdelen in de motorruimte beduidend kleiner, wat gewicht bespaart en de wendbaarheid verder verbetert.

Wat verder bijdraagt aan de enorme rijdynamiek van de Alfa Romeo Giulia en de Stelvio in bochten is de extreme directe besturing, de automatische 8-traps ZF-transmissie met aluminium schakelpeddels. En voor de perfecte balans tussen rijplezier en rijassistentiesystemen bieden de nieuwe Giulia en Stelvio een complete gamma Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) voor autonomie op level 2. Dat betekent dat de bestuurder de bediening van gas- en rempedaal en het stuur onder bepaalde omstandigheden kan overlaten aan de elektronische systemen in de auto. Deze systemen ondersteunen de bestuurder en bieden deze extra comfort tijdens lange ritten. De handen moeten wel continue op het stuurwiel blijven om controle over de auto te houden.

Overzichtelijk gamma

Met de nieuwe Giulia en Stelvio volgt Alfa Romeo dezelfde structuur als voor de Tonale. Dat maakt de keuze voor de klant zeer overzichtelijk. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar: de Super en de Ti – die beide op hun eigen manier voldoen aan de wensen van de meest veeleisende klant. De Super biedt de complete, unieke Alfa Romeo-beleving en is te voorzien van het Sprint Pack. De Ti-uitvoering legt de nadruk op de onderscheidende elegantie van beide modellen en is te voorzien van het Veloce Pack voor maximale sportiviteit en prestatievermogen. De benamingen Super, Sprint, Ti en Veloce zijn roemrijke namen uit de historie van Alfa Romeo. De Giulia en Stelvio zijn standaard voorzien van de 206 kW (280 pk) benzinemotor met Q4-vierwielaandrijving.

Speciale Competizione-uitvoering – ultieme prestaties en stijl, met NFT

Ter ere van de introductie van de nieuwe Giulia en Stelvio introduceert Alfa Romeo de speciale Competizione-uitvoering. Deze versie zal de diehard Alfa Romeo-liehebbers beslist aanspreken. Dit is de topuitvoering van beide modellen en is voorzien van het Veloce Pack en onderscheidt zich door de matte carrosseriekleur ‘light gray’ en de rode remklauwen. De sportieve uitstraling van de nieuwe Stelvio wordt geaccentueerd door lichtmetalen 21-inchwielen. Verder is deze uitvoering van de Giulia en Stelvio voorzien van een Harman/Kardon-audiosysteem en een dashboard en stoelen die zijn bekleed met leder en rode stiksels. Ten slotte omvat deze uitvoering privacy glass en Competizione-badges op de flanken en zijn ze geborduurd op de voorste hoofdsteunen. De exclusieve Alfa Active Suspension en NFT-technologie (Non-Fungible-Token) behoren tot de standaarduitrusting van de Competizione. Dat benadrukt de exclusiviteit van elke Competizione-auto en stelt de originaliteit veilig.