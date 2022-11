Eén voor één komen ze, temidden van de mensenmassa, naar buiten, We hebben het over de modellen van Lanvin voor lente zomer 2023.

Modellen bij Lanvin – Parijs Fashion Week Zomer 2023 – Photo Charlotte Mesman

De modeshow van Lanvin voor lente zomer 2023 tijdens de Paris Fashion Week is zoals alle show zouden moeten zijn. De juiste modevakmensen, relatief weinig fans en aspirant influencers (van die mensen die wel willen maar het niet zijn, of hebben), een juiste hoeveelheid VIP’s die betaald zijn om hun gezicht met het merk te associëren, en verder natuurlijk fotografen en videografen die zich tijdens de Fashion Week van het ene naar het andere showadres snellen. En de modellen van Lanvin niet te vergeten!

Een smalle straat met voor de verandering niet al te veel verkeer. Slechts een enkele automobilist of fietser verliest het geduld als de streetstyle fotografen de doorgang versperren, maar dat is niets bijzonders. Iedereen is rustig an het werk. Zoals gezegd, is dit een show zoals ze allemaal zouden moeten zijn. Geen massahysterie, geen clownerij.

De modellen van Lanvin lente zomer 2023

Na afloop van de show stromen de genodigden naar buiten, en temidden van deze mensenmassa, ontwaren we de modellen. Eén voor één of in kleine groepjes. Alleen een getraind oog weet ze te vinden. Soms zelfs is het verschil tussen publiek en modellen maar klein, zeker als er in de show veel relatief onbekende modellen meeliepen.

En zo begint onze ‘modellenjacht’. Het resultaat ervan vind je op deze pagina. Foto’s en video, om je een idee te geven van de atmosfeer na afloop van de show van – in dit geval – Lanvin voor lente zomer 2023 in Parijs.

