Kort herenkapsel voor 2023. Lengteverschillen blijven hip

Korte kapsels man 2023 – Foto ADVERSUS

De afgelopen jaren hebben we in de kapseltrends voor de heren heel wat meegemaakt. We zijn van haarscherpe hipsterhoofden bij langere en volumineuze herenkapsels beland. Dat neemt niet weg dat je nog best een kort herenkapsel met hippe lengteverschillen mag dragen.

Korte kapsels man 2023 – Foto ADVERSUS

Het meest klassieke korte herenkapsel is nog altijd: korte zijkanten, een korte achterkant en wat langer haar bovenop. Daar zit natuurlijk ontzettend veel rek in. Laat je het haar bovenop flink lang groeien dan kun je spelen met een pony of lok. En ga je voor overdreven korte onderkanten en zijkanten dan kun je op een undercut uitkomen. Het is, zoals altijd, en dat geldt ook voor de korte herenkapsels voor 2023 een kwestie van verhoudingen/proporties.

Korte kapsels man 2023 – Foto ADVERSUS

Die hoeven niet altijd extreem te zijn. Je kunt een klassiek kort herenkapsel heel gemakkelijk een hippe twist meegeven door de zijkanten bijvoorbeeld net iets korter te laten knippen. Je hebt dan nog steeds een klassiek hoofd maar wel net wat scherper en cooler.

Een goed voorbeeld is het korte herenkapsel op onze kapselfoto’s. Het haar bovenop is wat langer en er zit wat beweging in, de lokken zijn niet overdreven lang. De zijkanten zijn aanmerkelijk korter maar niet opgeschoren. De lengteverschillen tussen de bovenkant en de zijkanten is dan ook minimaal en ze lopen bijna geleidelijk in elkaar over.

Zo’n kapsel is supermooi met een korte verzorgde baard die natuurlijk, net zoals het kapsel, goed verzorgd moet zijn. Juist door de wat kortere zijkanten en die korte, nette baard krijgt dit kapsel een frisse en ultraverzorgde uitstraling. Dit is het ideale hoofd voor mannen die van nette en geordende kapsels houden.

Klik hier voor de kapseltrends voor de dames

ADVERSUS