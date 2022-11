De streetstyle mode bij Diesel voor zomer 2023

De streetstyle mode is inmiddels in handen van de modehuizen. Tenminste, van die brands die elke kans aangrijpen om hun merk te promoten.

Street style bij Diesel lente zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Al sinds een paar seizoenen is de streetstyle mode, een fenomeen dat op zich al weinig spontaan is, in handen van de modehuizen.

Aan het begin van het streetstyle avontuur ging het vooral om genodigden en journalisten die zich mooi of origineel aangekleed bij de modeshows presenteerden en door de streetstyle fotografen werden gekiekt. De genodigden en journalisten beslisten zelf wat ze droegen en ze verschenen met hun eigen looks in tijdschriften, off- en online.

De opkomst van de social media, de plaag van de eeuw, veranderde alles. Nog afgezien van de psychologische schade die deze media aan fragiele personen die eraan deelnemen berokkenen, hebben ze ook een nieuwe, funeste koers in de streetstyle mode bepaald.

Zogenaamde ‘influencers’ of aspirant-influencers en ook simpelweg exhibitionisten begonnen het exclusieve modepubliek te infiltreren. Paradoxaal genoeg – en dit een fenomeen dat de moeite van het bestuderen waard is – hebben die influenders en aspirant-influencers het uiteindelijk tot eregasten bij de shows geschopt. Een circus in de modewereld, die op zich al een circus is.

Influencers en aspirant-influencers op de eerste rij dus. Maar er volgde nog een logische en natuurlijke stap. De modeontwerpers die wel doorhadden dat de aandacht voor de catwalks zich had verlegd naar de gasten op de front row, en ja, ook naar het streetstyle gebeuren, zagen ook hier nog een kans. Waarom zouden ze hun collecties niet op straat showen?

Showen op straat

Zo gezegd, zo gedaan. Als je vandaag de dag een kijkje neemt bij een showlocatie dan zul je daar de zogenaamde ‘influencers’, van top tot teen door het showende modehuis gekleed, aantreffen die op straat voor de streetstyle fotografen op en neer lopen, als op een catwalk.

De looks die deze influencers ‘showen’ zijn die van de huidige collectie, de collectie die op dat moment in de winkels hangt, terwijl op de ‘echte’ catwalk de modecollectie voor het komende seizoen wordt getoond. De streetstyle looks vinden vanzelfsprekend hun weg naar de social media waar ze zich als een olievlek verspreiden en het grote publiek lekker maken. Bij het zien van al die looks die bovendien al te koop zijn, en nog wel geshowd worden door bekende influencers, komt de hebzucht al snel bovendrijven.

De streetstyle mode bij Diesel voor zomer 2023

Een schoolvoorbeeld van dit fenomeen was de show van Diesel, een evenement dat klaarblijkelijk vooral met het oog op de streetstyle was georganiseerd. Puur marketing. Om het nog maar niet te hebben over de honderden jongens en meisjes die dankzij de roep van de social media vanuit alle hoeken aanstroomden om het evenement luister bij te zetten, zonder te beseffen dat ze hiermee perfect voldeden aan de wensen van het PR team van Diesel.

