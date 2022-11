De nieuwe BMW R 1250 RS

De legendarische BMW Motorrad letters ‘RS’ zijn in combinatie met de boxermotor hét recept voor sportief sturen over bochtenrijke trajecten en superieur comfort op lange reizen, ook met zijn tweeën en bagage. De nieuwe BMW R 1250 RS biedt nog meer dynamiek en ontspanning dankzij een uitgebreide standaarduitrusting met onder meer innovatieve elektronische assistentiesystemen van BMW Motorrad. De R 1250 RS kent een consumentenadviesprijs vanaf € 18.800,- en staat vanaf het tweede kwartaal van 2023 bij de BMW Motorrad Dealer in de showroom.



Net als voorheen zorgt de iconische tweecilinder boxermotor voor een krachtige aandrijving. De motor met een cilinderinhoud van 1.254 cc voldoet nu aan de Euro 5-emissienorm en levert een vermogen van 100 kW (136 pk). Dankzij BMW ShiftCam-technologie voor variabele kleptiming en -lift aan de inlaatzijde biedt de boxer veel trekkracht over het gehele toerenbereik, een zeer soepele en stille loop en uitzonderlijke verbruiks- en emissiewaarden.



Standaard Dynamic Traction Control (DTC) en nieuwe ECO-rijmodus, optioneel Rijmodi Pro en motorsleepmomentregeling (MSR).

De standaard Dynamic Traction Control (DTC) zorgt voor extra veiligheid doordat het excellente tractie garandeert. De nieuwe standaard ECO-rijmodus helpt de berijder om zo zuinig mogelijk te rijden. In de ECO-rijmodus zorgt de innovatieve BMW Motorrad ShiftCam-technologie voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik. De gasreactie is gematigder en het koppel is gereduceerd. Voor maximale prestaties – bijvoorbeeld voor inhalen met bagage of bergop rijden – is met de rijmodusknop snel en eenvoudig te switchen naar een meer dynamische rijmodus.



De nieuwe R 1250 RS is optioneel leverbaar met Rijmodi Pro. Dat biedt onder meer extra en individueel instelbare rijmodi. Met de voorselectiefunctie kan de berijder een rijmodus naar keuze toevoegen. De motorsleepmomentregeling is een ander nieuw component van Rijmodi Pro. Dit systeem voorkomt instabiliteit door remkrachten op het achterwiel bij afremmen op de motor of terugschakelen.



Standaard BMW Integral ABS Pro (deels integraal) en Dynamic Brake Control (DBC).

De nieuwste editie van de populaire sporttourer R 1250 RS is standaard voorzien van BMW Integral ABS Pro. Dit is een remsysteem dat voor nog meer veiligheid zorgt bij het afremmen, zelfs in bochten. Het systeem kijkt als het ware vooruit en past zich aan aan de gekozen rijmodus. Als onderdeel van het optionele Rijmodi Pro ondersteunt Dynamic Brake Control de berijder tijdens een noodstop. DBC zorgt voor extra veiligheid bij het remmen, zelfs in moeilijke situaties, door onbedoelde gasinput te voorkomen. Door in te grijpen in de motoraansturing wordt het motorkoppel tijdens het remmen verminderd zodat de remkracht van het achterwiel ten volle wordt benut. Dit houdt de motorfiets stabiel en verkort de remweg.



Standaard TFT-kleurendisplay met Sport Core Screen, nieuw ontworpen LED-richtingaanwijzers en iconische dagrijverlichting.

Net als voorheen is de nieuwe R 1250 RS voorzien van een TFT-kleurendisplay met geïntegreerde pijlnavigatie en uitgebreide connectiviteit. Uitstekende afleesbaarheid, een duidelijke menustructuur en een verregaand geïntegreerd bedieningsconcept zorgen ervoor dat het systeem tot de top in de motorfietswereld behoort. De berijder kan kiezen uit verschillende weergaven voor verschillende doeleinden. Een van de weergaven is het Sport Core Screen, dat real-time informatie toont over de huidige en maximale hellingshoek en het eventueel ingrijpen van systemen als ABS Pro of DTC. Nieuw in de standaarduitrusting zijn de nieuw ontworpen LED-richtingaanwijzers en de iconische dagrijverlichting.



Standaard USB-aansluiting en Intelligent Emergency Call, optioneel verwarming voor buddyseat, passagier en handvatten voor nog meer comfort.

De nieuwe BMW R 1250 RS biedt standaard twee verschillende aansluitingen: de bestaande 12 volt-aansluiting plus een extra USB-A-aansluiting met 5 volt stroomspanning. Dit is het meest gebruikte type USB-aansluiting voor nieuwe elektronica en zorgt ervoor dat de smartphone tijdens het rijden gemakkelijk kan worden opgeladen met een kabeladapter. Er is tot 2.400 mA laadstroom beschikbaar voor snel opladen (afhankelijk van type smartphone). Ook standaard is de Intelligent Emergency Call (eCall) voor snelle assistentie bij een noodgeval.



Een verwarmbare buddyseat voor berijder en passagier is optioneel leverbaar voor aanzienlijk meer comfort bij lagere buitentemperaturen. De verwarming is voor beide delen van de buddyseat individueel inschakelbaar en exclusief leverbaar in combinatie met verwarmbare handvatten. De bediening verloopt via een nieuw, gemakkelijker bedieningsconcept met vijf intensiteitsniveaus voor de buddyseat van de berijder. De instellingen voor de verwarmbare handvatten – in combinatie met de buddyseatverwarming nu met vijf in plaats van twee intensiteitsniveaus – is te bedienen via een menu. De verwarming van de buddyseat voor de passagier heeft twee intensiteitsniveaus en is te bedienen via een schakelaar onderaan het achterframe.



Een buisstuur is leverbaar als nieuwe optie en als Origineel BMW Motorrad Accessoire. Het buisstuur is iets breder en hoger dan het standaard stuur en wat rechter van vorm. Samen met de verschillende als optie leverbare buddyseats is daarmee nu ook de ergonomie van het stuur van de R 1250 RS individueel aan te passen voor een meer ontspannen en rechtere zitpositie.



Sportief toeren in stijl: de nieuwe R 1250 RS is voorzien van aantrekkelijke standaardkleur en leverbaar in de stijlvarianten Sport en Triple Black. Ook nieuw: speciale solo-achterkant.

Standaard is de BMW R 1250 RS uitgevoerd in de kleur Icegrey uni met een zwart frame. In de optionele stijlvarianten Sport en Triple Black krijgt de motorfiets meer expressieve kleurstellingen.



Stijlvariant Sport:

Kuip in Lightwhite uni/Racingblue metallic/Racingred, Lightwhite uni frame, goudkleurige remklauwen voor/achter, blauwe voorspoiler, getint windscherm, solo-achterzijde (optioneel passagierspakket).



Stijlvariant Triple Black:

Blackstorm metallic kuip, agaatgrijs frame, goudkleurige remklauwen voor/achter, roestvrijstalen motorspoiler, Pure tankafwerking, solo-achterzijde (optioneel passagierspakket).



De optionele solo-achterkant benadrukt de sportieve stijl van de nieuwe R 1250 RS en zorgt voor een bijzonder lichtvoetige en dynamische uitstraling. In plaats van een zitplek voor de passagier is er achter een kunststof paneel en de voetsteunen voor de passagier zijn verwijderd.



Voor wie de R 1250 RS wil blijven gebruiken voor ritten met een passagier, is het passagierspakket leverbaar als alternatief. Dit pakket omvat alle componenten die bij de solo-achterkant komen te vervallen.



De highlights van de nieuwe BMW R 1250 RS:

Boxermotor met BMW ShiftCam-technologie voor variabele kleptiming en -lift aan de inlaatzijde.

Krachtig vermogen over het gehele toerenbereik, gunstig brandstofverbruik, lage emissie, soepele loop en verfijning.

Vermogen en koppel: 100 kW (136 pk) bij 7.250 t/min en 143 Nm bij 6.250 t/min.

Standaard Dynamic Traction Control (DTC).

Standaard BMW Motorrad ABS Pro (deels integraal).

Standaard Dynamic Brake Control (DBC).

Standaard drie rijmodi.

Standaard ‘ECO’ rijmodus voor bijzonder zuinig rijden.

Optioneel Rijmodi Pro met aanvullende rijmodi, nieuwe rijmodi voorselectie en motorsleepmomentregeling (MSR).

Standaard Sport Core Screen.

Standaard nieuwe LED-richtingaanwijzers en dagrijverlichting.

Standaard on-board stroom- en USB-aansluiting.

Optionele verwarming voor buddyseat berijder en passagier voor nog meer comfort.

Optioneel buisstuur.

Nieuwe solo-achterzijde als speciale uitrusting.

Standaard Intelligent Emergency Call.

Aantrekkelijke basiskleur en twee optionele stijlvarianten Sport en Triple Black.

Uitgebreid aanbod optionele uitrustingen en Originele BMW Motorrad Accessoires.



Optionele uitrustingen en Originele BMW Motorrad Accessoires.

Voor het personaliseren van de nieuwe BMW R 1250 RS is een uitgebreid aanbod van optionele uitrustingen en Originele BMW Motorrad Accessoires beschikbaar. Optionele uitrustingen zijn af fabriek leverbaar en geïntegreerd in het productieproces. Originele BMW Accessoires worden geïnstalleerd door de BMW Motorrad dealers of door de klanten zelf. Deze accessoires zijn ook achteraf te installeren.



Nieuwe optionele uitrustingen voor de R 1250 RS:

Buisstuur.

Buddyseat verwarming.

Passagierspakket.



Andere opties.

Dynamic pakket: motorsleepmomentregeling (MSR), Dynamic ESA, Schakelassistent Pro, Rijmodi Pro.

Comfort pakket: Keyless Ride, designoptie einddemper, in chroom uitgevoerde uitlaatbochten, verwarmbare handvatten, bandenspanningscontrole.

Touring pakket: navigatievoorbereiding, cruise control, middenstandaard, kofferhouder.



Bovendien zijn talrijke andere individuele speciale uitrustingen leverbaar voor de nieuwe R 1250 RS, evenals een breed aanbod van Originele BMW Motorrad Accessoires op gebied van bagagemogelijkheden, design, ergonomie en comfort, navigatie en communicatie, veiligheid en onderhoud. Ook is er een technologieprogramma waarmee de berijder de motorfiets naar eigen smaak kan aanpassen.