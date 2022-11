Modellen backstage bij de modeshow van Stella Jean zomer 2023

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Wat gebeurt er backstage bij een modeshow voordat de show zelf begint? Het is altijd weer hetzelfde ritueel, zullen we maar zeggen. Want of een show nu groot of klein is, of het nu om een bekend modehuis of om aanstormend talent gaat, of het nu een damescollectie of een mannenshow is, de voorbereidingen komen altijd op hetzelfde neer. Voor de modellen backstage komen die grotendeels neer op: wachten.

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Maar laten we bij het begin beginnen. De modellen presenteren zich op het vastgestelde tijdstip – meestal (vele) uren voordat de aanvangstijd van de show -. Ze weten al dat het merendeel van de tijd uit wachten zal bestaan. Wachten, kletsen met collega-modellen, opgemaakt worden, gekapt worden, en dan weer wachten en wachten, misschien afgewisseld door een hapje bij de catering, als die er is tenminste.

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Op een gegeven moment worden de voorbereidingen gestaakt en is het tijd voor de rehearsel. De meisjes die op dit moment opgemaakt of gekamd worden, zullen met onvoltooide make-up en half gekamd haar de proefshow, de generale repetitie, moeten lopen.

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

De namen van de modellen worden afgeroepen in de volgorde waarop ze de catwalk zullen opgaan. Op die manier ontstaat een lange rij waarin alle modellen op volgorde van exit opgesteld staan. De muziek begint. De modellen lopen de show in hun eigen kleren, de regisseur controleert en corrigeert zo nodig.

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Aan het einde van de rehearsel keren de modellen naar hun make-up of haar station terug want nu begint de tijd toch te dringen. Ook de last minute modellen – die modellen die de voorafgaande show op de showkalender hebben gelopen – komen nu binnen, vaak buiten adem. Ze worden snel voor de spiegel geplaatst waar de make-up en het kapsel van de vorige show wordt omgeturnd in die van de huidige show.

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Hoe de sfeer backstage is, hangt af van de key players, van de key make-up artist, de key hair stylist, van de regisseur en natuurlijk ook van de modeontwerper zelf. Soms kan het er behoorlijk, heel behoorlijk hysterisch aan toegaan.

Modellen backstage bij Stella Jean zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Dit was gelukkig niet het geval backstage bij de show van Stella Jean waar de sfeer juist heel gemoedelijk was, ondanks het grote aantal modellen. We konden hier in alle rust een aantal mooie headshots schieten. Key make-up artist voor deze show is Senior Global Artist MAC Michele Magnani.

