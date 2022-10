Modellen bij Sportmax – Milano Fashion Week Zomer 2023

De muziek stopt. De modeshow van Sportmax voor zomer 2023 is voorbij. Kappers en visagisten druppelen naar buiten. Je herkent ze aan hun zware, zwarte koffers. Kort daarna zien we ook de eerste fashion modellen aankomen. Alleen of in kleine groepjes. Sommigen haasten zich naar de volgende show, anderen zoeken hun weg terug naar hun modellenbureau of naar het modellen appartement waar ze logeren. Het is een bekend beeld, een patroon dat zich na elke modeshow herhaalt.

Er zijn modellen die er als een haas vandoor gaan. Ze slaan letterlijk op de vlucht als ze een fotocamera zien. Er zijn er die een grote hoed of pet over hun oren trekken in de hoop ongezien te blijven. Maar er zijn ook modellen die de streetstyle fotografen wel een foto of wat gunnen. Er zijn er zelfs die er plezier in lijken te hebben om na de show op straat voor de fotografen te poseren.

Modellen bij Sportmax – Milano Fashion Week Zomer 2023

De modellen bij Sportmax

Modellen bij Sportmax – Milano Fashion Week Zomer 2023

Deze mix van gedragingen kwamen we ook bij de modeshow van Sportmax tijdens de Fashion Week voor zomer 2023 tegen. Die werd gehouden op een zonovergoten zaterdag in september, in een vrij eigenaardige sfeer. Op de openbare weg voor de showlocatie demonstreerden duizenden jongeren; met hun mars door het centrum van Milaan legden ze het verkeer compleet plat. Het was de grote vraag of de genodigden voor de show wel bij de showlocatie zouden kunnen komen, of dat ze de Sportmax show opnieuw, net zoals dat vorig seizoen was gebeurd (een drama), zouden overslaan.

Modellen bij Sportmax – Milano Fashion Week Zomer 2023

Gelukkig liep alles beter dan verwacht. De stoet jongeren hield op, het verkeer kwam weer op gang, de genodigden vonden hun plek langs de catwalk en Sportmax showde zijn nieuwe zomercollectie.

Modellen bij Sportmax – Milano Fashion Week Zomer 2023

Misschien was de sfeer juist omdat iedereen nogal in zijn rats had gezeten of de show wel zou doorgaan, of dat er wel mensen zouden komen, na afloop van de show zo ontspannen.

Modellen bij Sportmax – Milano Fashion Week Zomer 2023

Veel modellen namen de tijd voor ons en leken er op deze dag echt plezier in te scheppen om te poseren. We noemen een paar namen: Steinberg, Vilma Sjöberg, Louise Roberts, Elisa Nijman. De kenners onder jullie zullen er wel raad mee weten

