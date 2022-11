De street style mode bij de show van Tod’s zomer 2023

Street style fashion bij Tod’s lente zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Het inmiddels een trend tijdens de Fashion Weeks om een showlocatie op de meest afgelegen plekken te kiezen. Niemand zal van de modehuizen verlangen dat ze pal in het centrum showen, maar soms het oude beursgebouw waar vroeger werd geshowd, is neergehaald, nu alweer vele jaren geleden, is het hek van de dam.

Dankzij Tod’s komen we op een kille en mistige late septembermorgen in verre en moeilijk te bereiken buitenwijk van Milaan terecht. Sterker nog, officieel is het niet eens Milaan meer. Het is de eerste show van de dag en het ochtendverkeer is intens.

De situatie wordt nog eens bemoeilijkt door een grote menigte fans die door de tamtam van de social media uit alle windhoeken zijn komen aanstromen. Het recept hiervoor is eenvoudig: je betaalt een bekende K-popster om bij de show aanwezig te zijn en laat dat nieuws dan per ongeluk op de social media vallen. De K-pop addicts zullen er onmiddellijk gehoor aangeven, de K-popster die zich slecht een seconde laat zien met hun mobieltje fotograferen en in real time uploaden, en violà, je show met K-popster gaat viraal. Zo ging het ook bij Tod’s.

Natuurlijk heeft dit alles helemaal niets te maken met de modecollectie voor lente zomer 2023 die op de catwalk wordt geshowd, maar ondertussen doet de naam van het modehuis wel de ronde.

Overigens heb je hier nog maar een deel van het modecircus gehad. Een ander circus is dat van de street style. Ook bij Tod’s waren de street style fotografen weer in grote getale aanwezig om de influencers, ook die weer in grote getale, te vereeuwigen.

Street style chaos

We hebben dus nu de ochtendspits, een menigte hysterische fans, een massa street style fotografen en een massa influencers. Voeg daar een niet afhoudende stroom taxi’s en limousines waarmee de genodigden zich presenteren aan toe, de auto’s stoppen natuurlijk pal voor de show ingang, en de chaos is compleet. Het getoeter en gevloek was op deze septembermorgen dan ook niet van de lucht.

Het is in deze context dat je onze street style foto’s moet plaatsen. Plaatjes geschoten op straat van de genodigden en de belangrijkste influencers, met in de rug het schrille geluid van claxons en het woedende geschreeuw van mensen die op tijd op hun werk moeten zijn.

Al met al hebben we het er best goed vanaf gebracht. Wat vind jij?

