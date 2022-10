Haartrends heren 2023. Het korte kapsel van Jon Kortajarena bij Valentino – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Als je meer over de haartrends voor de man voor winter 2022 2023 wilt weten, dan moet je er niet alleen de catwalk foto’s maar ook de streetstyle foto’s bij pakken. Want niet alleen op de runway maar ook ‘op straat’ zien haartrends het licht.

De genodigden die je bij een modeshow ziet arriveren, vooral degenen die uit de zwarte limousines stappen, zijn allemaal ultra geselecteerd. Vaak zijn ze gekleed door het modehuis. Op die manier promoten ze de modecollectie van het lopende seizoen.

Tegenwoordig is niets meer aan het toeval overgelaten. Die genodigden die uit de limousines stappen zijn belangrijke modejournalisten, maar vaker nog – we zeiden het al – VIPs of influencers die daar zijn om reclame te maken. Je kunt er dus zeker van zijn dat ze niet alleen ‘strak in het pak’ zitten maar dat ook hun haar volgens de allernieuwste haartrends is geknipt en gestyleld.

Bij de modeshow van Valentino voor lente zomer 2023 tijdens de Paris Fashion Week spotten we Jon Kortajarena. De fashionista’s onder jullie zullen dit topmodel dat overigens ook te zien was in de film ‘A single man’ van Tom Ford vast kennen. Het topmodel droeg bij Valentino in Parijs een voor zijn doen opvallend kort kapsel, met een haarsnit die zo ongeveer iedereen goed staat.

Een wet look volgens de haartrends man 2023

Jon Kortajarena bij Valentino – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

We zeiden het al: de haarsnit van Jon Kortajarena bij Valentino was kort. Het is, wat je noemt, een klassiek kapsel met korte zijkanten, een korte achterkant en een iets langere bovenkant. Overigens is het haar aan de zijkanten en achterkant niet zo kort dat je de hoofdhuid erdoor heen ziet! Pas op dat je niet te kort gaat. Let ook even op het haar in de nek. Ook dat is bepaald niet kort. De huid van de nek is nauwelijks te zien.

Ook het haar bovenop je hoofd mag, als je voor deze coupe gaat, niet te kort zijn. Het is de bedoeling dat je daarmee gaat stylen. Je kunt het glad dragen of er beweging in aanbrengen. Jon (of zijn hair stylist) had voor de show van Valentino voor een wet look gekozen (nee, die glinsterende lokken waren niet te wijten aan de fikse regenbuien die voor, tijdens en kort na de show van Valentino vielen).

Voor wie het nog niet weet: wet looks zijn een huge haartrend, voor winter 2022 maar ook voor 2023.

Jon Kortajarena bij Valentino – Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Met behulp van een stylingsproduct was beweging in het haar bovenop het hoofd aangebracht met aan de voorkant een kleine ‘kuif’.

Dit klassieke kapsel met wet look laat zich goed combineren met een korte baard. Ook in dit geval is het van belang dat alles er goed verzorgd maar natuurlijk uitziet. Geen scherpe lijnen maar wel goed getrimd.

Klik hier voor de haartrends voor de vrouw

ADVERSUS