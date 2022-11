Deze topversie is ook het begin van een nieuw hoofdstuk in de metamorfose van Alfa Romeo, want hij combineert maximale efficiency…

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4

De Tonale Plug-in Hybrid Q4 is de ultieme versie van de Alfa Romeo Tonale. Met deze versie betreedt Alfa Romeo de wereld van elektrificatie, terwijl het trouw blijft aan het sportieve en puur Italiaanse DNA dat het merk al sinds 1910 kenmerkt. Deze topversie is ook het begin van een nieuw hoofdstuk in de metamorfose van Alfa Romeo, want hij combineert maximale efficiency en sportiviteit: een gemiddelde CO 2 -emissie van 29-32 g/km, een 100% elektrische actieradius van 80 kilometer In stadsverkeer (wltp urban cycle) en een totale actieradius van ruim 600 kilometer.

De Tonale Plug-in Hybrid Q4 is afgestemd op klanten die meer dan ooit hoogwaardige technologie, betrouwbaarheid, comfort en veiligheid verwachten van een sportieve auto – uiteraard als aanvulling op uitstekende prestaties. De Tonale Plug-in Hybrid Q4 laat de richting zien waarin Alfa Romeo zijn interpretatie van sportiviteit ontwikkelt. Bovendien is dit model dankzij de interieurruimte, het extra comfort, de stilte tijdens het rijden en de geringe emissie de ideale reisauto – alleen of met familie en vrienden – in de stad en op de lange afstanden.

De rijkwaliteiten van de Tonale Plug-in Hybrid Q4 zijn de beste in zijn klasse. Met de connectiviteit en de technologie aan boord is dit de meest hi-tech Alfa Romeo ooit. Kwaliteit en aandacht voor detail zijn gecombineerd met een dynamisch karakter en geven het begrip sportiviteit een nieuwe invulling. Het Alfa Romeo-logo op de Tonale Plug-in Hybrid Q4 is vernieuwd om het elektrificatieproces van het merk te accentueren. Met de elegante “electro-biscione” (de slang in het Alfa Romeo-logo) – gezeefdrukt op de zijruit van privacy glass linksachter – onderscheidt de Tonale Plug-in Hybrid Q4 zich van de andere versies.

De Tonale Plug-in Hybrid Q4 is een mijlpaal in Alfa Romeo’s ‘van zero naar zero’-proces. Alfa Romeo evolueert van nul geëlektrificeerde modellen begin 2022 naar een compleet gamma van volledig elektrische en emissievrije modellen in 2027. Door die ontwikkeling in slechts vijf jaar te voltooien, wordt Alfa Romeo wereldwijd het automerk dat het snelst carbon-neutraliteit bereikt.

Efficiency in dienst van het DNA van Alfa Romeo

De Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 biedt maximale efficiency en duurzaamheid, terwijl de geëlektrificeerde aandrijflijn is ontwikkeld met het karakter van het merk als uitgangspunt. Het 280 pk/206 kW sterke Plug-in Hybrid Q4-systeem biedt de beste combinatie van prestaties en batterijcapaciteit.

De geavanceerde hybride-aandrijflijn combineert een 180 pk/132 kW sterke 1,3-liter MultiAir viercilinder turbobenzinemotor die via een zestrapsautomaat de voorwielen aandrijft, met een elektromotor van 122 pk/90 kW en 250 Nm op de achteras. De 306 volt, 15,5 kWh lithium-ion batterij zorgt voor een elektrische actieradius van 80 kilometer in stadsverkeer en gecombineerd tot 69 kilometer, waarmee de Tonale Plug-in Hybrid Q4 een van de efficiëntste plug-in hybride SUV’s is.

Hij blinkt ook uit in duurzaamheid, met een gemiddelde CO 2 -emissie van slechts 29-32 g/km. Daarmee verlaagt de Tonale Plug-in Hybrid Q4 de emissie van het gehele Tonale-gamma met 40%. Uiteraard is ook het brandstofverbruik laag: 1-3 – 1,4 l/100 km (WLTP). En met het oog op maximale efficiency is de batterij in minder dan 2,5 uur volledig op te laden dankzij de 7,4 kW boordlader.

De Tonale Plug-in Hybrid Q4 combineert efficiency en duurzaamheid met superieure sportiviteit. Het systeemvermogen van 280 pk/206 kW plaatst hem aan de top van zijn segment: acceleratie 0-100 km/u in slechts 6,2 seconden, topsnelheid in elektrische modus 135 km/u en in hybridemodus 206 km/u. Het e-AWD-systeem versterkt de trekkracht voelbaar: doordat de volledige trekkracht van de elektromotor direct beschikbaar is, stuwen de achterwielen de auto vooruit zodra de bestuurder het gaspedaal induwt.

Prijzen Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4

De Alfa Romeo is al leverbaar vanaf 42.000 euro, inclusief belastingen en kosten rijklaar maken. In dit geval is de nieuwe SUV van Alfa Romeo uitgerust met een 130 pk sterke mild-hybride benzinemotor. De versie met 160 pk sterke mild-hybride aandrijflijn start bij 49.000 euro. De Tonale Plug-In Hybrid Q4 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 50.900 euro voor de extra rijk uitgeruste Edizione Speciale. Prijzen van de Super, Sprint, TI en Veloce maakt Alfa Romeo binnenkort bekend.

Via private lease is de plug-in hybride versie al te rijden voor 745 euro per maand (Super of Sprint) op basis van 10.000 kilometer per jaar en een looptijd van 60 maanden. De Edizione Special kost via private lease 789 euro per maand (10.000 km per jaar/60 maanden). Via operational lease is de Tonale al bereikbaar vanaf 699 euro per maand (exclusief BTW, op basis van 10.000 km per jaar/60 maanden). Voor de Edizione Speciale geldt een tarief van 769 euro.

Prijzen*

1.5T Hybrid 130 pk Super € 42.000

1.5T Hybrid 130 pk Sprint € 44.500

1.5T Hybrid 130 pk Edizione Speciale € 44.500

1.5T Hybrid 160 pk TI € 49.000

1.5T Hybrid 160 pk Veloce € 51.500

Plug-in Hybrid Q4 280 pk Edizione Speciale € 50.900

* Alle vermelde prijzen op basis van 2023 BPM-tarieven.