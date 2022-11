Hangt jouw smoking al klaar? Zo ziet de feestmode 2022 eruit

Feestmode voor de heren voor 2022. Photo courtesy of Fendi

Het is vandaag de dag niet gemakkelijk om een klassieke feestoutfit op de catwalks van de mannenshows te vinden. Dat geldt ook voor de feestmode voor 2022. Maar iets kunnen we er misschien toch wel mee.

Laten we vooropstellen, maar dat had je al begrepen, dat wij de heren toch nog het liefst gewoon in een mooi pak of een klassieke smoking zien. Geen fratsen, gewoon normaal doen. Wat dat betreft is het ook deze feesten weer een inkopper. Als je nog in je feestpak past, dan ben je snel klaar.

Smoking voor de Feesten 2022. Photo courtesy of Fendi

Maar wil je er een moderne twist aan geven, dan reiken de modehuizen je de helpende hand. Zelfs Fendi, toch echt wel een klassiek huis, gaat aan de haal met de proporties. Wij kozen de smoking voor je uit die op zich heel ‘gewoon’ is, maar let op de minibag J

De outfits die vooraf gingen aan de smoking kenmerkten zich door opvallende volumes, onder meer de crop blazer.

Feestmode voor de heren voor 2022. Photo courtesy of Miguel Vieira

Ook een modeontwerper als Miguel Vieira speelt met volumes én texturen. Zie bijvoorbeeld de broek in hoogglans die de enkels vrijlaat. De broek wordt gedragen met Chelsea boots, een T-shirt en een soort blazer met bontstructuur.

Feestmode voor de heren voor 2022. Photo courtesy of Versace

Bij Versace komen we een aanmerkelijk klassiekere look tegen die heel goed draagbaar is. De zwarte blazer is geborduurd.

Feestmode voor de heren voor 2022. Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Maar een designer als Yohji Yamamoto neemt de proporties op de schop. Overigens is dat natuurlijk niet vreemd voor dit modehuis want het is dé signatuur van het merk. Ook hier zien we een broek die de enkels vrijlaat met daaronder, in dit geval, hoge veterschoenen. De volumes van het pak zijn vrij groot, onder het pak een zwart overhemd, erover een lange zwarte jas.

Zoals je op onze catwalkfoto’s ziet, is total black een modetrend voor de Feesten 2022. Dit maakt het vrij gemakkelijk om een outfit bij elkaar te halen. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

