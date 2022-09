Modellen bij Philosophy – Valeria Buldini – Foto ADVERSUS

Op de vijfde dag van de Milan Fashion Week regende zo ongeveer de hele dag. Weer of geen weer, the show must go on. Door de stromende regen verplaatsen de vakmensen maar fans zich van de ene locatie naar de andere. Er wordt in alle uithoeken van Milaan geshowd, en dan vaak ook nog op plekken die de enorme toeloop van mensen en limousines niet aankunnen.

Modellen tijdens de Milan Fashion Week

Het lijkt wel of de modeontwerpers er een sport, een wedstrijd, van maken wie de meest ongelukkige showlocatie kan vinden, of de moeilijkst te bereiken plek. Gelukkig geldt dit ongemak voor iedereen, al hebben degenen die auto en chauffeur – die zich dikwijls als body gedragen om hun passagiers te beschermen (tegen wie eigenlijk?) – er natuurlijk minder last van.

Modellen bij Philosophy – Jordan Daniels – Foto ADVERSUS

Modellen bij Philosophy – Valeria Buldini – Foto ADVERSUS

Gelukkig heeft Philosophy di Lorenzo Serafini, waar we het hier over willen hebben, een uitstekende locatie gekozen. Piazza degli Affari, midden in het centrum van Milaan. En omdat de kantoren op deze regenachtige zaterdagmiddag dicht zijn, heeft het modevolk het plein dat ook nog eens gemakkelijk met de metro te bereiken is, voor zich alleen.

Modellen bij Philosophy – Louise Robert – Foto ADVERSUS

De modellen die aan het einde van de show naar buiten komen, laten zich ook eens graag fotograferen door de street style fotografen. Ze hebben superrode lippen en kapsels waarvan niet duidelijk is of ze zo bedoeld zijn of dat ze verpieterd zijn door de motregen die blijft vallen.

Modellen bij Philosophy – Chloe Oh – Foto ADVERSUS

Beleef het met ons mee via onze street style foto’s en ook de video die we na afloop van de modeshow van Philosophy di Lorenzo Serafini hebben gemaakt. De modellen in de video: Jordan Daniels, Daisy Oh, Chloe Oh, Claire Deloizier, Jolie Alien, Barbara Shilova, Gwen Weijers, Louise Robert. Een speciale vermelding verdient het aankomende Italiaanse supermodel, de hoogblonde, beeldschonen en sympathieke Valeria Buldini.

Modellen bij Philosophy – Daisy Oh – Foto ADVERSUS

