Modellen backstage bij Hui Zomer 2023 – Milano Fashion Week – Photo ADVERSUS

We vervolgen onze backstage reportage van de Milan Fashion Week. In de afgelopen weken hebben we al veel reportages aan de streetstyle gewijd, aan het gebeuren rond de showlocaties. Influencers, aspirant-influencers, wannabe’s en genodigden, gekleed in de stijl van het maison, die op straat voor de camera’s van de streetstyle fotografen werpen. Om het showende modehuis te promoten. Maar vandaag hebben we het over de modellen.

Modellen backstage bij Hui Zomer 2023 – Milano Fashion Week – Photo ADVERSUS

Nog interessanter is het om een kijkje achter de schermen te nemen. Wat gebeurt er backstage bij een modeshow, een paar uur voor de aanvangstijd? We gingen backstage bij de show van Hui voor zomer 2023 tijdens de Milan Fashion Week. Een klassiek backstage gebeuren, waar modellen en andere professionals, zoals visagisten en hair stylists, als uren van tevoren aanwezig waren.

Langs de muren staan lange tafels met spiegels opgesteld voor het opmaken en kappen. Elke hoek van de ruimte is benut. In het midden staan de kledingrekken met de creaties die geshowd zullen worden. Een kledingrek per model. Op een schema dat aan het rek hangt, zijn de exits van het model opgetekend, beschreven en geïllustreerd met polaroids.

Modellen backstage bij Hui Zomer 2023 – Milano Fashion Week – Photo ADVERSUS

In een verre hoek staat een tafeltje met een koffiemachine en snacks. En overal waar je gaat, tussen de kleding en in de kleinste hoekjes, vind je modellen, half verscholen, weggedoken, of juist in groepjes waar gekletst en gelachen wordt. Sommige meisjes lezen een boek, andere proberen snel nog wat slaap in te halen.

Modellen backstage bij Hui Zomer 2023 – Milano Fashion Week – Photo ADVERSUS

In enkele minuten verandert de backstage ruimte van leeg tot chaotisch met een energetische, soms nerveuze bedrijvigheid die nog wordt versterkt door het geluid van de föhns van de hair stylisten. Naarmate de aanvangstijd van de show nadert, neemt de druk, en de chaos, toe. De coördinatoren controleren de stand van zaken, checken of alle modellen gekapt en opgemaakt zijn, de ontwerpster wordt temidden van alle drukte nog even snel geïnterviewd.

Modellen backstage bij Hui Zomer 2023 – Milano Fashion Week – Photo ADVERSUS

Het is een geoliede machine, waarin iedereen zijn rol kent, en waarin een groep meisjes in spijkerbroeken en T-shirts in een paar uren wordt omgeturnd in beeldschone, opgemaakte en gekapte modellen, klaar voor de schijnwerpers van de runway, de camera’s van de front stage fotograferen en het kritische oog van de modejournalisten op de eerste rij.

Modetrends vrouw? Klik hier!

ADVERSUS