De nieuwe BMW 3.0 CSL

Nu zijn 50ste jubileumjaar ten einde loopt, presenteert BMW M GmbH opnieuw een technisch meesterwerk dat de essentie belichaamt van vijftig jaar passie voor autosport. Het is de nieuwe BMW 3.0 CSL, vernoemd naar het legendarische model uit de vroege jaren zeventig.



De BMW 3.0 CSL combineert uniek design met pure, ultrasportieve rijbeleving – met de modernste, op prestaties gerichte techniek. Daarmee volgt BMW M GmbH het concept uit de beginjaren zeventig om racetechnologie toe te passen voor het puurste rijplezier op de openbare weg. De geheel nieuwe BMW 3.0 CSL verenigt het beste van vijf decennia expertise en ervaring van BMW M in de racerij. Alle aspecten van de BMW 3.0 CSL – het dynamische uiterlijk, het klassieke sportauto-interieur, de lichtgewichtconstructie, de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor gekoppeld aan de handgeschakelde zesversnellingsbak en de achterwielaandrijving – zijn gebaseerd op de principes van BMW M. Daarmee en met de nieuwste technologie is de BMW 3.0 CSL het ultieme symbool voor topprestaties in de stijl van het merk dat daarmee al vijftig jaar succesvol is.



Beperkte productie, veel handmatig vakwerk.

BMW M GmbH produceert slechts vijftig exemplaren van de BMW 3.0 CSL – een verwijzing naar het vijftigjarige bestaan van BMW M. Elk exemplaar wordt volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd – met handmatig vakwerk én de modernste technologie. Gespecialiseerde medewerkers maken met de hand de interieurcomponenten uit met koolstofvezel versterkt kunststof. Ook de lak en de kenmerkende BMW M striping worden met een combinatie van handmatig vakwerk en de modernste techniek aangebracht. Uiteindelijk assembleert een team van dertig gespecialiseerde, hooggekwalificeerde en ervaren technici alle exemplaren van de BMW 3.0 CSL. Elk exemplaar wordt ook in diverse stadia op de hoogste kwaliteit getest voordat dat naar de klant gaat.



Succesvolle sportauto en rolmodel

De nieuwe BMW 3.0 CSL is de reïncarnatie van een legendarische sportauto voor zowel het circuit als de openbare weg. Hij geeft het karakter van BMW M GmbH een zeer exclusieve vorm. Zijn klassieke naamgenoot uit het begin van de jaren zeventig was de eerste auto met het unieke DNA voor passie en maximaal rijplezier – eigenschappen die de auto’s van BMW M nog altijd kenmerken. BMW Motorsport GmbH ontwikkelde de BMW 3.0 CSL in het eerste jaar van zijn bestaan specifiek voor toerwagenraces. De auto werd de succesvolste raceauto van zijn tijd en won het Europese Toerwagenkampioenschap (ETCC) in het eerste jaar dat hij werd ingezet. De BMW 3.0 CSL won het kampioenschap tussen 1975 en 1979 nóg vijf keer.



CSL: Coupé, Sport, Lichtgewicht.

De straatversie van de raceauto – ontwikkeld voor homologatie voor de racerij – werd hét symbool van inspirerend sportief rijplezier zonder franje. De letters CSL staan voor het succesrecept voor de BMW 3.0 CSL: Coupé, Sport en Leichtbau (lichtgewichtconstructie). De portieren, motorkap en achterklep waren gemaakt van aluminium. Het dak, veel andere carrosseriedelen en het achterste schutbord waren gemaakt van het dunste plaatstaal en de bumpers waren van kunststof. De lichtgewicht kuipstoelen en de afwezigheid van geluidsisolatie, stuurbekrachtiging en elektrische bediening van de zijruiten beperkte het gewicht verder. Met een cilinderinhoud van 3.153 cm3 en een vermogen van 151 kW (206 pk) had de 3.0 CSL de krachtigste 6-cilinder-in-lijn motor met brandstofinspuiting die BMW tot dan toe in een van zijn modellen had gemonteerd. En aangezien de auto dankzij de lichtgewichtconstructie slechts 1.270 kilogram in de schaal legde, woog de BMW 3.0 CSL per paardenkracht slechts 6,2 kg.



Behalve brede wielkasten gaf BMW Motorsport de auto ook opvallende aerodynamische voorzieningen: een voorspoiler, luchtgeleiders op de rand van de voorschermen en een dakspoiler. De grote achtervleugel zorgde op snelheid voor meer druk op de achterwielen. Ondanks dat die vleugel niet was toegelaten voor de openbare weg en dus los werd meegeleverd in de bagageruimte, trok die toch de aandacht van het publiek, dat de auto al snel de bijnaam ‘Batmobile’ gaf.



Nieuwe CSL: eigentijdse interpretatie.

De nieuwe BMW 3.0 CSL is een eigentijdse interpretatie van alle kenmerken waarvoor de letters CSL staan. De coupévorm van de carrosserie heeft klassieke sportief-elegante accenten en straalt dynamiek uit. De ondersteltechniek is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen voor de autosport en de high-performance modellen van BMW M GmbH. Vooral door de uitgebreide toepassing van carbon is de intelligente lichtgewichtconstructie ongekend geavanceerd. De verhouding van vermogen en gewicht is voor de nieuwe BMW 3.0 CSL slechts 2,9 kg per pk.



Natuurlijk heeft ook de nieuwe BMW 3.0 CSL een uitgebreid ontwikkelingsproces doorlopen, ondanks het geringe productieaantal. Dat proces omvatte behalve talloze kwaliteits- en functietests en testritten onder alle denkbare omstandigheden óók uitgebreide aerodynamicatests, met onder meer vijftig uur in de windtunnel. En twee preproductie-exemplaren zijn onderworpen aan frontale en zijdelingse crashtests.



Uniek, kenmerkend en krachtig M design

Met zijn klassieke coupévorm en traditionele configuratie van motor voorin, een handgeschakelde versnellingsbak en achterwielaandrijving volgt de BMW 3.0 CSL zijn gelijknamige historische voorganger. Ook de brede wielkuipen, de luchtgeleiders en talloze andere details verwijzen naar de legendarische coupé uit de jaren zeventig.



Zijn uiterlijk is kenmerkend voor alle BMW M modellen. Details gebaseerd op technische vereisten voor toevoer van koellucht, aerodynamica en rijdynamiek, vormen de basis voor het fascinerend hoge prestatieniveau van de BMW 3.0 CSL, die de tijdloze passie voor autosport op een authentieke, meeslepende manier laat zien.



Het front van de nieuwe BMW 3.0 CSL is laag en de verticale plaatsing van de nierengrille in het midden ervan verwijst naar zijn historische voorganger. De grote openingen in het front zijn eveneens een verwijzing naar de auto uit de jaren zeventig en zorgen voor de toevoer van koellucht voor de motor en de remmen. De luchtgeleiders op de motorkap accentueren de klassieke lijnen van de auto.



De afgeplatte BMW Laser Light koplampen geven geel licht tijdens het welkomstscenario als de auto wordt ontgrendeld en tijdens het rijden met dim- en grootlicht – een referentie aan de GT-raceauto’s en de sterke connectie van BMW M GmbH met de autosport.



Van opzij geven de lange motorkap en de lange wielbasis de BMW 3.0 CSL een zowel sportief als klassiek-elegant aanzien. De voor BMW kenmerkende proporties van de carrosserie met aparte bagageruimte dragen daaraan ook bij. De gespierde wielkuipen accentueren de grote spoorbreedte, die bijdraagt aan de uitzonderlijke dynamiek van de BMW 3.0 CSL in bochten. Ze bieden ruimte aan de gesmede lichtmetalen wielen in Y-spaak styling (20 inch diameter voor en 21 inch achter), die goudkleurig zijn gelakt – ook weer als verwijzing naar de jaren zeventig. De modelspecifieke, centraal bevestigde wielen zijn een designhoogtepunt en geïnspireerd op de racerij. Ze zijn voorzien van banden die Michelin speciaal voor dit model heeft ontwikkeld. Het getal 50 dat in reliëf op de zijwangen ervan is aangebracht, is ook een subtiele verwijzing naar het jubileum van BMW M GmbH.



Achtervleugel als die van de ‘Batmobile’.

Het opvallendste aspect van de achterzijde is de grote achtervleugel, die aan de zijkanten aansluit op de carrosserie en het beeld van de BMW 3.0 CSL ‘Batmobile’ uit de jaren zeventig vertaalt in een moderne designtaal. Er is ook een opvallende carbon diffusor achter onder de auto aangebracht, die de luchtstroming onder de auto optimaliseert. De vier uitlaateindstukken komen in het midden onder de auto tevoorschijn. De achterlichten zijn voorzien van innovatieve lasertechnologie die zorgt voor een fascinerend exclusief lichtbeeld en een levendige uitstraling.



Kenmerkend kleurenschema.

Vanaf het begin van de jaren zeventig onderscheidde BMW Motorsport zich behalve met zijn prestaties ook met het kenmerkende kleurenschema van parallelle strepen in blauw, paars en rood op een witte ondergrond – zowel voor de auto’s als voor de volledige uitrusting. De BMW 3.0 CSL is daarom uitgevoerd in Alpinweiß uni met striping in de BMW M kleuren, die de lijnen van de auto accentueren. Het aanbrengen van de lak en de striping gebeurt grotendeels met de hand door een team van specialisten. Het (race)nummer op de portieren en het dak is in de stijl van die van de vroegere raceauto’s en legt – net als de BMW logo’s op de C-stijl bij de zogenoemde Hofmeister-knik – de link tussen verleden en heden. Natuurlijk verwijst het nummer weer naar het jubileum van BMW M GmbH.



De krachtigste 6-cilinder-in-lijn benzinemotor ooit in een BMW M model, en achterwielaandrijving.

De nieuwe BMW 3.0 CSL wordt aangedreven door de krachtigste 6-cilinder-in-lijn benzinemotor die ooit is toegepast in een BMW M model voor de openbare weg. Het motorconcept heeft met M Power een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt – via de 204 kW (277 pk) van de BMW M1 in 1978 en diverse latere modellen als de vijfde generatie van de BMW M3 uit 2014 met 317 kW (431 pk) en M TwinPower Turbo technologie. De hoogtoerige motor in de nieuwe BMW 3.0 CSL levert 412 kW (560 pk) vermogen en 550 Nm koppel. De power wordt lineair afgegeven bij toerentallen tot maar liefst 7.200 min-1. Dat is mede te danken aan het extreem stijve carter, de gesmede lichtgewicht krukas en 3D-printtechnologie voor de cilinderkop. Ook het koelsysteem en de olietoevoer zijn ontworpen voor extreme rijdynamiek.



De zesversnellingsbak en achterwielaandrijving brengen de power naar de weg – een beproefd concept voor maximaal rijplezier. De overbrengingsverhoudingen zijn optimaal afgestemd op het karakter van de motor. De witte knop van de versnellingshendel – exclusief voor deze auto – verwijst met het ingegraveerde schakeldiagram en het getal 50 naar de historische voorganger en naar het jubileum van BMW M GmbH.



Onderstel met Active M Differentieel, M Carbon-keramische remmen en M Traction Control.

State-of-the-art technologie zorgt ervoor dat alle componenten van de wielophanging optimaal samenwerken. Daardoor kan de bestuurder op het circuit in bochten profiteren van de lineaire opbouw van de zijwaartse krachten die kenmerkend zijn voor BMW M. Daarmee is driften en ‘sturen met het gaspedaal’ mogelijk. Het Active M Differentieel in de achterwielophanging verhoogt ook de superieure dynamiek en heeft een spereffect tot wel 100%. Het Active M Differentieel is gekoppeld aan Dynamic Stability Control (DSC), zodat de mate van sper steeds perfect wordt afgestemd op de situatie.



De wielophanging met dubbel bevestigde veerpoten vóór, de M-specifieke 5-link wielophanging achter, het Adaptive M onderstel met elektronisch geregelde schokdempers, de elektromechanische M Servotronic besturing met variabele overbrenging en het instelbare M Carbon-keramische remsysteem zijn het toppunt van techniek voor high-performance sportauto’s.



Het M Carbon-keramische remsysteem biedt ultiem remvermogen, fading- en slijtagebestendigheid en thermische stabiliteit. Vóór zijn vaste remtangen gemonteerd met zes zuigers en keramische remschijven van 400×38 mm en achter vaste remtangen met een enkele zuiger en keramische remschijven van 380×28 mm. De remtangen zijn rood gelakt. Met M Traction Control kan de bestuurder op tien niveaus de mate van ingrijpen van het tractiecontrolesysteem aanpassen. Via de M Dynamic Mode is geheel uitschakelen ook mogelijk.



Alle systemen zijn uitgebreid onder alle omstandigheden getest, zowel op de openbare weg als op de Nürburgring – het circuit dat al vijftig jaar het ultieme testterrein is voor de auto’s van BMW M.



Maximale toepassing van carbon.

Voor de lichtgewichtconstructie van de BMW 3.0 CSL is bijzonder veel CFRP (met koolstofvezel versterkt kunststof) toegepast. Behalve de portieren, de motorkap en achterklep zijn ook de voor- en achterbumper daarvan vervaardigd, net als de bevestiging van de zijpanelen, de dorpels, de achterdiffusor en de achtervleugel. Alle componenten in CFRP zijn specifiek voor de BMW 3.0 CSL geproduceerd, de meeste met de hand.



Andere componenten zijn eveneens in het belang van gewichtsbesparing vervaardigd van lichte materialen. Zoals de dakspoiler van met glasvezel versterkt kunststof, de achterste uitlaatdemper van titanium (gewichtsbesparing 4,3 kg) en de aluminium constructie die in de motorruimte de wielophanging links en rechts met elkaar verbindt.



Puristisch sportauto-interieur met lichtgewicht M Carbon kuipstoelen.

Ook in het interieur van de BMW 3.0 CSL is gewicht bespaard om het ultrasportieve karakter van de auto te benadrukken. Bestuurder en passagier nemen plaats op M Carbon kuipstoelen die hen ook door de vorm een echt raceautogevoel geven. Ze zijn alleen met gereedschap en in een werkplaats in hoogte en hoek in drie standen te verstellen. In lengterichting kunnen de inzittenden de stoelen wel (handmatig) verstellen. De achterbank heeft plaatsgemaakt voor geïntegreerde bergruimte voor twee helmen. Beperkte interieurbekleding in CFRP en het weglaten van geluidsisolatiemateriaal verhogen de extreem sportieve sfeer nog verder.



De stoelen zijn bekleed met zwarte alcantara, net als onder meer het stuurwiel. De auto is verder voorzien van M veiligheidsgordels en antracietkleurige hemelbekleding. Stiksels in het interieur zijn uitgevoerd in contrasterend wit – de carrosseriekleur. De motor starten en uitschakelen gebeurt via een knop die – net als de M knoppen op het stuurwiel, die toegang bieden tot de instellingen van de auto – in rood is uitgevoerd. In het interieur is een matzwart carbon paneel aangebracht met het volgnummer van de auto, dus #01/50 tot #50/50 en sluit aan bij de laatste cijfers van het nummer van de wielophanging. Daarmee is elk exemplaar van de nieuwe BMW 3.0 CSL eenvoudig te identificeren.