De burpee. De meest effectieve (en gehate) oefening van het moment

Burpees zijn intensief, populair én tegelijkertijd gehaat. Ze maken meestal deel uit van Functional Training (een combinatietraining van uithoudingsvermogen, kracht en stabiliteit) voor gevorderden. Je begrijpt het al, het is bepaald geen gemakkelijke oefening (vandaar die ‘burpee-haat’). Overigens zie je deze oefening ook steeds vaker terugkomen in klassieke trainingen/aerobiclessen en als oefening naast de krachttraining.



De reden daarvoor is heel eenvoudig: de burpee is ontzettend veelzijdig. Het is een samenstel van meerdere oefeningen: squats, planks en push-ups. Daarnaast vallen ze ook nog eens in de categorie HIT (High Intensity Interval Training). Dit betekent dat je hartslag in korte tijd behoorlijk omhoog gaat. Je traint dus tegelijkertijd meerdere spiergroepen waaronder beenspieren, armspieren, schouders en je core én verbrandt vet. Daarnaast is het ook nog eens een coördinatieoefening die je balans en houding verbetert en je core versterkt.

Een burpee is opgebouwd uit de volgende stappen (in deze volgorde): rechte houding, squat, plank, push-up en opspringen naar voren en weer omhoog. Daarna begin je aan je volgende burpee. Kijk op internet voor een correcte uitvoering van de oefening.

Deze oefening is NIET voor iedereen geschikt. De oefening is af te raden voor mensen met een prothese (heup of knie) of met problemen aan de heupen, knieën of rugwervels. Deze oefening is ook niet geschikt voor mensen met een aanmerkelijk overgewicht.

Zoals je begrijpt heb je de burpee niet zomaar één, twee, drie onder de knie hebt. Je kunt ‘m het beste langzaam ‘instuderen’ en stap voor stap leren zodat je de techniek goed onder controle krijgt. Daarna werk je aan de snelheid en wordt de beweging natuurlijker. In het begin is het beter deze oefening onder begeleiding van een fitnessinstructeur te doen.

Heb je ‘m eenmaal onder de knie, dan is’ie heel effectief – je verbrandt vetten en werkt aan je spieren – en geeft ‘ie een zekere voldoening. Je hebt iets nieuws geleerd en het gaat steeds sneller en soepeler. Als je ‘m eenmaal ‘in de vingers’ hebt, kun je ook proberen om ‘m wat vertraagd uit te voeren zodat ‘ie nog zwaarder wordt. Deze oefening is een uitdaging!

P.S. Doe ‘m niet op volle maag!