Haarverzorging voor de man

Praktische tips en adviezen om het maximale uit je haar te halen. Om het sterk en gezond te houden. Want meer nog dan de haarcoupe of snit die je in je haar hebt, is het belangrijk dat je haar er mooi en verzorgd uitziet. Dit geldt temeer voor die mannen die lang haar hebben of die besloten hebben om hun haar – gelet op de trends van het moment – lang te laten groeien.

Wees niet bang om je haar vaak te wassen

Als het nodig is, mag je het zelfs iedere dag wassen. Voorwaarde is wel dat je een kwalitatief goede shampoo gebruikt met voedende eigenschappen, niet te agressief maar delicaat voor het haar. Investeer een paar euro’s meer in je shampoo en balsem. Het is echt de moeite waard.

Vergeet niet om tijdens het haarwassen ook aandacht te besteden aan je hoofdhuid.

De hoofdhuid krijgt vaak genoeg te weinig aandacht en wordt tijdens het wassen soms echt verwaarloosd. Masseer je hoofdhuid en haarwortels zorgvuldig en aandachtig zonder dat je daarbij je nagels gebruikt. Pas daarna was je het haar zelf.

Laat de shampoo een paar minuten inwerken voordat je het product uitspoelt.

Maar al te vaak wordt de shampoo direct na het aanbrengen weer uitgespoeld. Hierdoor blijft een groot deel van het vuil op het haar achter. Soms kan het nodig zijn om haar en hoofdhuid twee keer achter elkaar te wassen zodat beide helemaal schoon zijn.

Ook de balsem of hair conditioner is erg belangrijk.

Dit product zorgt ervoor dat je haar er gezond en sterk uitziet. Ook in dit geval is het belangrijk om het product goed te laten intrekken. Vergeet niet om na elke wasbeurt een balsem te gebruiken.

Naast de haarproducten die je gebruikt, is ook je voeding bepalend voor de gezondheid van je haar.

Een onevenwichtig voedingspatroon vertaalt zich – onder meer – ook in een minder gezonde haardos. (Vooral zalm, noten, eieren en wortels zouden een heilzame werking op de gezondheid van je haar hebben).

Gebruik de föhn (als je die al gebruikt) niet overdreven veel.

Zet de föhn niet op de heetste stand en houd een zekere afstand tussen haar en föhn aan. Hoe korter je de föhn gebruikt, hoe beter. Zeker als je je haar vaak wast. Het is geen probleem als je haar nog wat vochtig is. Het zal ook aan de lucht in een paar minuten opdrogen.

Gebruik een goede borstel.

Gebruik een goede borstel met gladde, brede pinnen met een mooi afgeronde top die je hoofdhuid niet krassen. Vermijd kammen en borstels waarvan je het idee hebt dat ze je haar wel eens zouden kunnen breken of beschadigen.

Gebruik geen haarproducten of haargels die alcohol bevatten.

Producten die alcohol bevatten kunnen je haar uitdrogen totdat het eruit ziet als ‘plastic poppenhaar’ en dat is nu juist niet het resultaat dat we willen bereiken…

