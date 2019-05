Katrina Grey, actrice, film regisseur en wereldburger. En meer… zie het video interview

Het is altijd inspirerend en spannend om met een model een video te maken. Maar als je voor je camera een echte actrice hebt, dan wordt het een heel ander verhaal. Je kunt ideeën en ervaringen uitwisselen, en over emoties en twijfels praten… Je krijgt constructieve, creatieve input die alleen een echte acteur je kan geven. Dat was het geval met Katrina Grey, actrice en film regisseur in Londen. Ze is de ster in onze nieuwe short movie ‘.Together’. Bekijk de short film hieronder.

Katrina Grey komt oorspronkelijk uit Slowakije maar is een wereldburger, ze heeft bijna overal op deze planeet gewoond. En ze is nog lang niet uitgereisd. Katrina Grey is actrice, model, maar ook filmproducent en regisseur. Ze is druk bezig met de postproductie van haar eerste hoofdfilm – Daytime Nightmare -, en ze is alweer bezig met het schrijven van een script voor een volgende film.

Bekijk onze short movie .Together. Wil je meer weten over Katrina Grey, bekijk dan het video interview waarin we het woord aan deze jonge en intelligente dame laten (of lees het interview hieronder).

WATCH KATRINA GREY IN .TOGETHER

WATCH THE INTERVIEW

Kun je jezelf introduceren?

Mijn naam is Katrina Grey, ik kom uit Slowakije, en ben actrice. Mijn echte naam is Katerina Gregushkova. Ik acteer onder de naam Katrina Grey. Ik ben dol op die naam!

Wie is Katrina Grey in het echte leven?

Ik heb twee kleine hondjes, twee Pomerianen, ze reizen altijd met me mee, ik houd van dieren, ik houd van katten, honden… eigenlijk van elk dier. Ik houd ook van mensen, ik vind het heerlijk om hun verhalen te horen, ik vind het leuk mensen te leren kennen, ik leer talen, lees boeken, in mijn vrije tijd schrijf ik scripts, ik reis veel… ik leer verschillende culturen kennen.

Ik heb in veel landen gewoond. Ik heb in Mexico gewoond, ik heb in Hawaï gewoond, ik heb familie in Hawaï, een deel van mijn familie komt uit Amerika. Ik ben een vrij eenvoudig mens.

Je hebt net een film geproduceerd…

Ja, ik heb een film met de naam Daytime Nightmare geproduceerd, een psychologisch drama, een horror thriller. Ik heb er bijna een jaar aan gewerkt. Het vergt veel tijd om een hoofdfilm te maken. Ik heb de film geschreven, ik heb de regie gedaan en acteer er ook in. Hopelijk gaat de film op film festivals getoond worden. Ik hoop dat jullie de film zullen zien.

Waar woon je nu?

Mijn basis is in Londen, waar ik commercials en films doe.

Waar kunnen we je zien? Welke films?

Ik ben te zien in ‘Hard Target 2’ van regisseur Roel Reiné, een fantastische regisseur, en in ook in ‘Ghost House’, ‘Brice 3’, ‘Locked Up’ en nog veel meer…

Waar ben je op dit moment mee bezig?

Op dit moment schrijf ik een tweede speelfilm die ik ga produceren. De naam is ‘Hostel Paradise’ en het is een horror thriller. Thrillers en horrors zijn mijn favoriete genres. Maar ik houd ook van actiefilms en van sci-fi.

Wat is je droomrol?

Mijn droomrol is om een elf in een sci-fi movie te spelen. Ik ben opgegroeid met Alfred Hitchcock, Stargate… Ik las avonturenboeken als Hobbit. Dus mijn droomrol is om een elf te zijn, of om het heelal te verkennen, als soldaat, of een rol als prinses in Game of Thrones, of een moordenaar… zoiets. Ik houd van sterke vrouwelijke karakters.

Hoe ben je met je acteerwerk begonnen?

Ik ben altijd al dol op acteren. Ik ben al heel jong begonnen. Op mijn vijfde had ik mijn eerste rol in een theaterstuk – als Lady Buck – (ze lacht). Al als kind ging ik naar een school voor ‘performing arts’ en op mijn zestiende kreeg ik een beurs om in Mexico te gaan studeren, waar ik musicals in het Spaans deed. Daarna studeerde ik Economie aan de universiteit, en werkte ik als model in commercials (dat betaalt de rekeningen).

Wat vind je het leukst aan de film industrie?

Ik houd van shooten, ik vind het heerlijk om op de set te zijn, om geweldige mensen te ontmoeten, regisseurs, iedereen in de industrie is zo gedreven, dat is wat me in de film industrie aantrok en ik er deel van uit wilde maken.

Wat zou je onze lezers nog over Daytime Nightmare willen meegeven?

Als het even kan zou ik om steun willen vragen voor deze onafhankelijke film. Elk beetje helpt. Het is niet gemakkelijk om een onafhankelijke filmmaker te zijn. We hebben geen studio achter ons staan, we moeten alles in onze vrije tijd doen. We zouden blij zijn als jullie ons zouden volgen en de film zouden willen zien. Hopelijk vinden jullie ‘m mooi en zien jullie hem binnenkort op de film festivals :-)

Vond je Katrina’s verhaal interessant en wil je meer over haar weten, dan is hier een lange lijst van online pagina’s en sociale media waar je antwoorden op je vragen over Katrina kunt vinden :-) Geniet ervan!

About Daytime Nightmare

“Lucy’s life changes when her own mind turns against her and her nightmares become her daymares.”

Daytime Nightmare is a twisted contemporary tale bringing nightmares into reality with an 80s style feel and a halloween themed design. It is an independent psychological drama/horror feature film produced by UK company Grey Films team of Katrina Grey and Randy Kalsi. Katrina is a first slovak woman who made a horror film. Written/produced/directed and starring Katrina Grey, produced by Randy Kalsi who is also sound engineer and composer. Cinematographer for daytime nightmare is Yan Frame. Katrina is London, Uk and Thailand based actress known from Ghost House, Hard Target 2 and Brice 3 and this is her directorial debut originally from Slovakia born as Katarina Greguskova. The movie deals with real nightmares and takes you into the story from a point of you of main protagonist Lucy. Randy Kalsi is an executive producer and sound engineer and composer for Daytime Nightmare currently working on sound post production promising not only visual experience but also great original music and sound effects. Movie is already edited and currently in the sound post production with expected completion in an autumn 2019 and than aiming for film festivals. You can see in the movie actors like thai superstar David Asavanond also action actor Ron Smoorenburg known from “Who am I” fighting with Jackie Chan and many other Hollywood movies.