Is jouw mode look up-to-date? Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen? Dit zijn 10 grote modetrends voor de heren voor zomer 2023.

10 Modetrends voor de heren voor zomer 2023. Photo courtesy of Diesel, JW Anderson, Diesel, Prada, Saint Laurent

Is het tijdperk van de keurige maatpakken voorgoed voorbij? Is de herenmode dan echt een heel nieuw pad ingeslagen waarbij alle traditionele regels over boeg worden gegooid? Het begint er wel op te lijken. De modetrends voor de heren voor zomer 2023 zijn innovatief, kleurrijk en dagen je uit om uit je comfort zone te komen.

10 Modetrends voor de heren voor zomer 2023

We zetten 10 modetrends voor de heren voor je op een rijtje. Maar er zijn er nog véél meer!

#1 Kleur

Kleur blijft de herencollecties domineren. Felle kleuren, fantasieën, maar ook neutrals. Een kleur die we veel gaan zien (en dragen) is paars in al zijn kleurschakeringen. We zagen deze kleur bij Saint Laurent (diepdonkerpaars), bij Louis Vuitton (blauwpaars), bij Paul Smith (lila) en Hermès (pastel). We zien nog steeds looks waarbij éénzelfde kleur van top tot teen wordt gedragen maar ook innovatieve combinaties van kleuren en prints.

#2 Oversized volumes

De volumes blijven over het algemeen wijd, groot en ruim. Oversized overhemden, oversized jassen en wijde broeken. Ook de spijkerbroeken zijn dit seizoen weer wijd, misschien nog wel wijder dan voorheen. Dat neemt niet weg dat we op catwalks als Prada ook nog heel wat tailoring tegenkomen met slank afkledende silhouetten.

#3 Trench coats in kaki (lang)

10 Modetrends voor de heren voor zomer 2023. Photo courtesy of Saint Laurent

Trench coats doen het dit seizoen goed en we dragen ze bij voorkeur in de traditionele kaki kleur. Het zijn de volumes en proporties die de trench coats voor 2023 onderscheiden van de coats van de afgelopen seizoenen.

#4 Cargopants

Een must-have voor in je vrije tijd is de cargobroek: wijd en met grote opgestikte zakken. De workwear trend komen we ook in andere items tegen zoals jacks, gilets en bermuda’s.

#5 Denim on denim

10 Modetrends voor de heren voor zomer 2023. Photo courtesy of Fendi

Spijkergoed is hotter dan ooit! We zagen ongewoon veel denim op de catwalks voor lente zomer 2023 voorbijkomen, ook bij modehuizen die zich normaliter niet met denim inlaten. De coolste combinatie is nog steeds denim-on-denim en deze trend wordt ook doorgetrokken naar de mode accessoires: denim petten, tassen, schoenen.

#6 Korte broeken en bermuda’s

Het wordt weer volop een korte broeken zomer. We dragen ze dit seizoen korter dan de afgelopen seizoenen (net op het dijbeen). De modellen lopen uiteen van sportieve retro shorts met elastieken band in de taille tot – surprise! – stoere zwartleren shorts (zie ook Prada). Wie durft?

#7 Zomerleer

Over leer gesproken. Zomerleer is een andere modetrend voor zomer 2023 die we veel gaan zien. Leren jacks, leren jassen, leren blazer, leren broeken en – we noemden ze al – leren shorts. Draag leer op leer voor een übercoole mode look. Een andere combi: (gekleurd) leer op denim.

#8 Sailor look

10 Modetrends voor de heren voor zomer 2023. Photo courtesy of Billionaire

Streeptruien, blazers met gouden knopen, witte broeken. De sailor look maakt deze zomer een comeback. Dan toch nog iets klassieks!

#9 Total black

Haal de dark side in je naar boven met een total black look. Het mag dan op de meeste catwalks een explosie van kleur zijn, zwart is terug. Je hebt vast nog een heleboel zwart in de kast. Leg vernieuwende combinaties!

#10 Baseball petten

Ook qua accessoires valt er weer enorm veel te beleven. Aan onze voeten dragen we sneakers, badslippers, sandalen, ugly shoes, enkellaarzen, cowboy boots en mocassins en op ons hoofd… een baseball pet! Met je bucket hat van vorig jaar zit je ook nog goed.

