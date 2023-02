Alfa Romeo Giulia en Stelvio verfijnd qua technologie en stijl

Alfa Romeo heeft de Giulia en Stelvio vernieuwd en verder verfijnd op het gebied van technologie en stijl. Dankzij de NFT-technologie (Non-Fungible-Token) en de verfijnde Full-LED Adaptive Matrix-koplampen en de nieuwe ‘Trilobo’-grille is er een duidelijke familiegelijkenis met de Alfa Romeo Tonale. De belangrijkste vernieuwing in het dashboard is het instrumentenpaneel met het historische telescopische ontwerp.

Het omvat een nieuw, volledig digitaal 12,3-inch TFT-scherm dat toegang biedt tot alle voertuiginformatie en de parameters voor de technologie voor autonoom rijden. De Alfa Romeo Giulia en Stelvio arriveren rond het einde van het eerste kwartaal bij de Nederlandse dealers. Lees hier alle informatie over de nieuwe Giulia en Stelvio.

ALFA ROMEO GIULIA BENZINE STANDAARD MET 280 PK EN ALL WHEEL DRIVE

De Alfa Romeo Giulia met benzinemotor is standaard voorzien van een 206 kW (280 pk) sterke 2.0 viercilinder, is all wheel drive en uitgerust met een automatische 8-traps ZF-transmissie. Hij is leverbaar in de uitvoeringen Sprint, Ti, Veloce en de sportieve én gelimiteerde Competizione.

De Alfa Romeo Giulia benzineversie is er vanaf € 65.000.

Diesel rijden kan vanaf €66.500 met de all wheel drive 2.2 JTDm-motor die goed is voor een vermogen van 154 kW (210 pk) in de uitvoeringen Ti en Veloce. Net als de benzineversies zijn ook de diesels standaard uitgerust met een automatische 8-traps ZF-transmissie.

ALFA ROMEO STELVIO

De line-up van motoren en uitvoeringen van de vernieuwde Alfa Romeo Stelvio is identiek aan die van de Giulia. De prijzen van de 206 kW (280 pk) sterke benzineversie beginnen bij €79.300. De 154 kW (210 pk) sterke dieselversie is er vanaf € 76.150.