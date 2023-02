Modellen backstage bij de modeshow van Martino Midali

Modellen backstage bij Martino Midali Herfst Winter 2023 2024 – Photo ADVERSUS

Onze fotoreportage bij de Milan Fashion Week. Ga mee backstage bij de modeshow van de Italiaanse modeontwerper Martino Midali voor winter 2023 2024. Midali showt op de eerste dag van de modeweek. Het is de eerste show. Wij leggen de laatste momenten van rust voor het startsein voor je vast.

Op de catwalks van de Italiaanse modestad presenteren de modeontwerpers deze week (21 tot en met 27 februari) de nieuwe modecollecties voor herfst winter 2023 2024. Zoals altijd gaan we backstage bij de shows of zijn we te vinden rond de showlocaties voor streetstyle.

Backstage is het ritueel altijd hetzelfde. Make-up, haar, maar vooral veel wachten. Zo was het ook bij Martino Midali. We zijn er ongeveer een uur voor de officiële aanvangstijd van de show. De modellen zijn al bijna klaar, de visagisten en hair stylisten leggen nog de laatste hand aan de make-up en het haar van de modellen. De meisjes die al klaar zijn, zitten in groepjes bij elkaar wat te praten of posten selfies op hun social media. Het is wachten tot de zaal vol is en de show kan beginnen.

Hier is onze fotoreportage die het gebeuren backstage vertelt. De foto’s vertellen je meer over de ontspannen en professionele sfeer backstage. Iets wat uitzonderlijk is want gewoonlijk tref je backstage bij de show alleen maar hysterie en negatieve energie aan. We twijfelen er niet aan dat dat ook deze modeweek weer het geval zal zijn. Maar de spits hebben we in ieder geval in alle rust afgebeten.

