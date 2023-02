De nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition

BMW M GmbH vernieuwt de high-performance modellen in het luxe Sports Activity Vehicle en Sports Activity Coupé segment met nóg betere prestaties, uitstraling en digitale functionaliteiten. Dankzij upgrades aan – en elektrificatie van – de aandrijflijn geven de nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition hun vermogen nog directer af. Ze zijn uitgerust met een nieuwe V8 benzinemotor met 48V Mild Hybrid technologie en leveren een maximaal vermogen van 460 kW (625 pk). Verfrissende nieuwe accenten in het exterieurdesign benadrukken het dynamische en extravagante uiterlijk van de twee Competition modellen. Ook zijn geavanceerde digitale technologieën geïntegreerd die de functies voor geautomatiseerd rijden, parkeersystemen en bediening optimaliseren, waaronder het nieuwe BMW Curved Display met BMW Operating System 8. De nieuwe BMW X5 M Competition zal beschikbaar zijn voor een consumentenadviesprijs vanaf € 224.302,- en de BMW X6 M Competition vanaf

€ 228.283,-. Beide modellen rollen vanaf april 2023 van de band in de fabriek van BMW Group in Spartanburg (VS). De eerste auto’s verschijnen in juni 2023 op de Nederlandse wegen.



De eerste high-performance modellen van BMW M GmbH met 48V Mild Hybrid technologie.

Met de nieuwe aandrijflijn van de nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition wordt voor het eerst 48V technologie geïntroduceerd bij high-performance modellen van BMW M GmbH. In de compacte behuizing van de 8-traps M Steptronic transmissie is een elektromotor geïntegreerd, die tot 9 kW (12 pk) extra vermogen en 200 Nm extra koppel levert en tegelijkertijd werkt als een startmotor op de krukas. De energie daarvoor is afkomstig uit een 48V accu in de motorruimte, die wordt opgeladen met efficiënt teruggewonnen energie die vrijkomt bij het afremmen.



De Mild Hybrid technologie wordt gecombineerd met een nieuwe M TwinPower Turbo V8 benzinemotor. De 4,4 liter motor is nu voorzien van een cross-bank uitlaatspruitstuk, een versterkte krukasaandrijving, geavanceerdere turbocompressoren, een nieuwe luchtinlaat en geoptimaliseerde olietoevoer en -scheiding. Het maximum koppel is 750 Nm tussen de 1.800 en 5.800 toeren per minuut en het maximumvermogen 460 kW (625 pk) bij 6.000 toeren per minuut.



De snelle respons, het hoogtoerige karakter van de V8 motor en de boost van de elektromotor tillen de prestaties naar een hoger niveau waar M modellen om bekend staan. Zowel de nieuwe BMW X5 M Competition als de nieuwe BMW X6 M Competition accelereren van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden. Het standaard M Sportuitlaatsysteem met elektrische kleppenregeling maakt de beleving nog dynamischer. Nieuwe katalysatoren optimaliseren daarnaast de emissie van de benzinemotor.



Precieze krachtoverbrenging: nieuwe 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic, nieuwe variant M xDrive, actief M Sportdifferentieel.

Het motorvermogen wordt overgebracht op een nieuwe variant van de 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic, met keuze uit drie schakelinstellingen, zowel handmatig als automatisch. Nieuwe functies zijn onder andere een opnieuw afgestelde setup en scherpere schakelreacties.



De kenmerkende prestaties van de nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition zorgen voor nog meer beleving dankzij een aangepaste versie van de M xDrive vierwielaandrijving, in combinatie met het actieve M Sportdifferentieel op de achteras. Via het M Setup menu kan de bestuurder wisselen tussen de standaard vierwielaandrijving en de Sport modus, waarmee er meer vermogen naar de achterwielen wordt gestuurd zodat er gecontroleerde drifts kunnen worden uitgevoerd.



Nauwkeurig afgesteld onderstel biedt bijzonder stabiele prestaties.

De carrosseriestructuur en chassisbevestigingen zijn bijzonder stijf ontworpen, waardoor beide modellen de M kenmerkende mix van dynamiek, wendbaarheid en precisie bezitten. Dankzij de wielophanging en demperafstemming bieden ze ook een breed spectrum aan mogelijkheden, van ultieme sportiviteit tot comfort op lange afstanden. Het toespoor op de achteras is aangepast voor nog meer stabiliteit bij hoge snelheden.



Standaard is het Adaptieve M Onderstel Professional, met herziene elektronisch aangestuurde dempers en actieve rolstabilisatie. Een aangepaste versie van de stuurinrichting maakt de M Servotronic nog beter geschikt voor scherp en dynamisch sturen. De M Compound remmen vormen samen de nieuwste generatie van het M specifieke remsysteem, die de bestuurder laat kiezen uit twee pedaalinstellingen.



Waar de M xDrive vierwielaandrijving en het actieve M Sportdifferentieel voorheen alleen verbonden waren met de DSC (Dynamic Stability Control), werken ze nu bij de BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition voor het eerst ook samen met de in het motormanagement geïntegreerde tractiecontrole. Dit zorgt voor nog snellere en preciezere reacties op veranderingen in de rijsituatie en verbeterde tractie.



Ademt exclusiviteit met een nog sprekender karakter.

Sportieve dominantie en een extravert karakter tekenen het exterieurdesign van de nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition. Die nieuwe uitstraling is grotendeels te danken aan het design van de voorzijde. Beide modellen hebben nu nieuwe adaptieve LED koplampen met Matrix technologie en de BMW Selective Beam grootlichtassistent. De koplampen zijn 35 millimeter smaller geworden dan bij de voorgaande modellen. Optioneel zijn de koplampen uit te voeren met Shadow Line details. De BMW nierengrille is nu volledig zwart van kleur. De horizontale spijlen en een extra grote modelaanduiding springen in het oog. Daarnaast vormen de BMW nierengrille en de centrale luchtinlaat nu een geheel, als een zwarte X-vorm.



In het zijaanzicht komen de strakke designtaal en de verschillende proporties van de twee modellen duidelijk naar voren. De buitenspiegelkappen en de achterspoiler van de BMW X6 M Competition zijn optioneel leverbaar in carbon. Bij beide modellen loopt een opvallende diffusorinzet langs de onderrand van de achterbumper. Die vormt meteen een verbinding tussen de twee dubbele uitlaateindpijpen die ook andere M modellen sieren. De achterlichten van de BMW X5 M Competition zijn nu voorzien van X-vormige lichtelementen van glasvezel – een spectaculaire designfeature aan de achterzijde.



Beide modellen hebben standaard 21 inch lichtmetalen M wielen voor en 22 inch lichtmetalen M wielen achter. Gesmede lichtmetalen M wielen met dezelfde afmetingen zijn optioneel verkrijgbaar. Ook is er een nieuwe variant, uitgevoerd in Jet Black.



Modern, digitaal, exclusief: M cockpit met BMW Curved Display.

Het hart van de designupdates in het interieur van de nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition vormt het BMW Curved Display, dat de M cockpit een moderne en exclusieve uitstraling geeft. Het gebogen glazen scherm bestaat uit een 12,3 inch Info Display achter het stuurwiel en een 14,9 inch groot Control Display. Via de aanraakfunctionaliteit van het Control Display zijn diverse functies digitaal te bedienen, waardoor er aanzienlijk minder fysieke knoppen nodig zijn.



Andere nieuwe accenten zijn de interieurlijsten in edelhoutuitvoering ‘Fineline’ schwarz hoogglans, de Ambient Light Bar met M logo en het met leder beklede M Sportstuurwiel met nieuwe carbon schakelpaddles. Standaard zijn ook de M multifunctionele stoelen, kneepads, vollederen bekleding Merino en het Harman Kardon Surround Sound System. Het glazen panoramadak Sky Lounge, het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System en het nieuwe Travel & Comfort Systeem zijn slechts een paar voorbeelden van de beschikbare opties.



Ruimere selectie bestuurdersassistentiesystemen.

Comfort en veiligheid zijn in de nieuwe BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition verder uitgebreid met een breder aanbod aan systemen voor geautomatiseerd rijden en parkeren.



De functies van de standaard Approach Control Warning zijn uitgebreid, waardoor deze nu ook het risico op botsingen met fietsers, voetgangers en tegemoetkomend verkeer verkleint bij het afslaan. Aan de Lane Departure Warning functie is Lane Return met stuurassistentie toegevoegd. Op de optielijst staan nu ook functies als de automatische Speed Limit Assist, de Safe Exit waarschuwingsfunctie, actieve navigatie, verkeerslichtherkenning (niet in alle landen beschikbaar) en de Lane Change Assistant.



Met het nieuwe optionele pakket Parking Assistant Professional is het mogelijk om via de My BMW App op een Apple iPhone in- en uitparkeermanoeuvres geautomatiseerd uit te laten voeren. Ook andere gereden manoeuvres over een afstand tot 200 meter zijn uitvoerbaar. Bestuurders kunnen elke manoeuvre vanuit de BMW activeren, of van daarbuiten terwijl ze de omgeving in de gaten houden.



Welbekend bedieningsconcept, nieuwe digitale diensten.

Het M specifieke bedieningsconcept omvat de Setup knop voor directe toegang tot instellingen voor motor, onderstel, besturing, remsysteem en M xDrive. Welke inhoud op de displays wordt weergegeven kan individueel worden aangepast, net als de hoeveelheid actieve bestuurdersassistentie. Door de M Mode knop op de middenconsole in te drukken kan de bestuurder kiezen tussen de instellingen ROAD, SPORT en TRACK.



Behalve het BMW Curved Display met M specifieke weergave brengt de nieuwste generatie van het BMW Operating System 8 ook nieuwe digitale diensten naar de BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition. Inbegrepen bij de standaard BMW Live Cockpit Professional zijn het BMW Head-up Display en het cloud-gebaseerde BMW Maps navigatiesysteem inclusief Augmented View. Bij stilstand kunnen bestuurder en voorpassagier content van onder andere YouTube streamen via de geïntegreerde app op het Control Display.