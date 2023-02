Schouders zijn ontzettend belangrijk. Ze zijn bepalend voor je uiterlijk. Zelfs in de winter, verborgen onder een goed gekozen wintertrui…

Je schouders thuis trainen?

Dat is gemakkelijker dan je misschien denkt. Twee losse gewichten – niet eens al te zwaar – en een paar oefeningen die je in de slaap- of woonkamer kunt uitvoeren, en je kunt aan de slag.

Schouders zijn ontzettend belangrijk. Ze zijn bepalend voor je uiterlijk. Zelfs in de winter, verborgen onder een goed gekozen wintertrui, valt een mooie schouderpartij nog op. Hetzelfde geldt voor degenen die geen goed ontwikkelde schouderpartij hebben. Zoiets laat zich maar moeilijk verbergen.

Natuurlijk speelt je lichaamsbouw hier een belangrijke rol. Niet altijd is de natuur even gul. Maar een paar centimeters kan iedereen er toch wel bij trainen. En die centimeters kunnen het verschil maken.

Kortom, een beetje trainen kan geen kwaad.

Hoe? Gelukkig heb je voor het trainen van je schouders niet veel nodig (tenzij je professionele ambities hebt). Je kunt je schouders ook gemakkelijk thuis trainen, met een paar lichte losse gewichten.

Hoe train je je schouders? Een oefening die personal trainers vaak aanraden is ‘lateral raises’. Deze beweging stelt je in staat om, met een paar kleine variaties, alle delen van je deltoïde, de belangrijkste schouderspier, te stimuleren.

Schouders trainen

Hoe voer je deze oefening uit? Staande, met in elke hand een gewicht. Houd je armen langs je lichaam, je handpalmen naar binnen gericht. Open nu langzaam en met constante snelheid je (gestrekte) armen totdat je armen zich in een horizontale positie bevinden en dus een rechte lijn met je schouders vormen. Je handpalmen moeten nu naar beneden, richting de vloer, wijzen. Houd deze positie een seconde vast en keer dan langzaam naar de beginpositie terug.

Hoeveel herhalingen, hoeveel series? Tenminste 10 tot 12 herhalingen per serie, en tenminste 6 tot 8 series. Als je je schouderpartij vanuit een andere invalshoek wilt trainen, kun je proberen de gewichten naar voren te brengen in plaats van opzij. Met deze oefening stimuleer je de voorkant van je deltoide. Het concept blijft verder hetzelfde.

Doe deze oefeningen twee keer per week. Binnen enkele weken zul je de eerste resultaten gaan zien.

