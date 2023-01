Kapseltrends voor de heren voor 2023. Deze hoofden zijn superhip

Kapseltrends voor de heren voor 2023. Kapsels op de catwalk van Fendi winter 2023. Photo courtesy of Fendi

De dagen dat je even bij de barber shop binnenwipte om je coupe/undercut met de tondeuse te laten bijwerken zijn voorbij. Tegenwoordig zijn we weer terug naar maatwerk en de schaar. De kapseltrends voor de heren voor 2023 laten geraffineerde haarsnitten met veel beweging zien.

Kapseltrends voor de heren voor 2023. De hoofden bij Fendi

Kapseltrends voor de heren voor 2023. Kapsels op de catwalk van Fendi winter 2023. Photo courtesy of Fendi

Om een idee te krijgen van de nieuwe kapseltrends voor de heren voor 2023 hoef je eigenlijk alleen maar een blik te werpen op de hoofden die we op de catwalk van Fendi voor winter 2022 2023 voorbij zagen komen. Deze haarsnitten plus haarstyling zijn helemaal in het emmertje. Zo dragen we ons haar anno 2023.

In de kapseltrends voor 2023 staat de textuur van je eigen haar centraal. Steil haar is altijd goed. We gaan daarin wat langere coupes zien je beweging meegeeft door met lagen te werken. Als je slag en krullen hebt, zit je helemaal goed want beweging – we noemden het woord al – is hét sleutelwoord voor de herenkapsels voor 2023.

Kapseltrends voor de heren voor 2023. Kapsels op de catwalk van Fendi winter 2023. Photo courtesy of Fendi

Meer dan ooit moet er een goed model in je haar zitten. Dit maakt het er niet gemakkelijk op want kappers die echt goed kunnen knippen, liggen niet voor het oprapen. Documenteer je goed, neem kapselfoto’s mee en communiceer goed met je kapper.

We geven je nog wat input mee: voor een eigentijdse coupe ga je voor een wat langere haarlengte. Het haar bovenop is lang, zoals we dat al een paar jaar zien, maar ook aan de zijkanten is het haar langer dan voorheen. Als je wilt, kun je zelfs voor een lange achterkant kiezen. Het haar moet goed in lagen geknipt zijn die vloeiend in elkaar moeten overlopen. Alles is soft en beweeglijk.

Gecontroleerde bewegingen

Kapseltrends voor de heren voor 2023. Kapsels op de catwalk van Fendi winter 2023. Photo courtesy of Fendi

Als er eenmaal een goed model in je haar zit, is het jouw beurt om er verder iets van te maken. Want ook de styling is dit haar heel belangrijk. Beweging is de trend, maar dat betekent niet dat je alles maar gaat laten wapperen. Gebruik producten die je haar aaibaar houden maar die het ook op z’n plek dwingen. Denk aan mud, wax en mousse sprays. Modelleer je haar met je vingers.

Bekijk de catwalkfoto’s van Fendi maar eens en laat je inspireren.