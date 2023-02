Streetstyle 2023. Experimenteer met de nieuwe modekleuren!

Streetstyle mode 2023. De nieuwe modekleuren voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Het kleurenpalet voor 2023 is fris en sprankelend. Denk aan modekleuren als vitaminisch oranje en vrolijke groenkleuren. Daarnaast zien we ook zachte tinten als vintage blauw en parelgrijs. En verder natuurlijk de klassieke tinten als wit, blauw, grijs én zwart. Vooral zwart maakt een enorme comeback.

Spelen met de nieuwe modekleuren

Het leuke is dat de felle kleuren zich mooi laten combineren met de zachte tinten. Een voorbeeld daarvan kwamen we tegen in de streetstyle mode bij Prada. Daar zagen we een vernieuwende kleurcombinatie.

Een feloranje jas was gecombineerd met een vintage blauwe coltrui en een zwarte broek en zwarte schoenen. Het is een blikvanger maar ook wel heel erg fashionable.

Natuurlijk hoef je deze kleurcombinatie niet over te nemen, maar misschien brengt het je op spannende nieuwe ideeën voor jouw modelook.

Vernieuwende kleurcombinaties

Kijk maar eens wat je zelf nog in de kast hebt en probeer dan eens combinaties te leggen tussen felle kleuren, zachte kleuren en een zwarte basis. Het zou wel eens verrassende resultaten kunnen opleveren.

Tip

Weet je niet waar je moet beginnen, neem dan een zwarte broek en zwarte sneakers of boots als uitgangspunt en breng kleurvariaties in je bovenkleding aan.

