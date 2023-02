Acné en puistjes. Vraag en antwoord

Acné en puistjes. Tachtig procent van de jongeren krijgt ermee te maken. Wat zijn de oorzaken? En wat kun je ertegen doen? Helpt het om op te letten wat je eet? Op al deze vragen geven we antwoord in dit artikel.

Vraag 1: Komt acné alleen op jongere leeftijd voor?

Acné en puistjes/Antwoord: Ongeveer 80% van de jongeren krijgt met acné te maken. Maar acné kan ook op latere leeftijd (tussen het dertigste en veertigste levensjaar) voorkomen.

Vraag 2: Is acné een ziekte?

Acné en puistjes/Antwoord: Ja, acné kan als een ziekte worden gedefinieerd omdat deze aandoening vaak, net zoals andere ziekten, problemen op psychologisch, sociaal en emotioneel vlak veroorzaakt (soms zelfs meer dan andere ziekten). Je kunt acné daarom beschouwen als een sociale ziekte.

Vraag 3: Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van acné?

Acné en puistjes/Antwoord: Er is niet één echte oorzaak bekend maar er zijn wel veel factoren die meespelen. Over het algemeen ziet bij mensen met acné dat de talgklieren gevoeliger reageren op de stimulans van de mannelijke hormonen. Acné kan door hormonale onevenwichtigheden worden veroorzaakt, maar ook door stress, door roken, erfelijkheid, de omgeving waarin je leeft enzovoorts.

Vraag 4: Manifesteert de acné zich bij jongens anders dan bij meisjes?

Acné en puistjes/Antwoord: De acné bij jongens en meisjes laat ongeveer hetzelfde beeld zien, ook al hebben jongens vaak meer last van puistjes op de romp, vooral op de rug.

Vraag 5: Kan acné worden veroorzaakt door chocolade, melk of gefrituurd voedsel?

Acné en puistjes/Antwoord: Volgens de meeste dermatologen heeft acné niets met voeding te maken en is acné ook niet terug te voeren op een voedingsallergie.

Vraag 6: Wat kun je tegen acné doen?

Acné en puistjes/Antwoord: Raadpleeg in geval van acné de huisarts of dermatoloog. Deze kan medicijnen voorschrijven die speciaal op jouw geval zijn afgestemd. In veel gevallen worden goede resultaten bereikt met een vitamine A-derivaat.

Vraag 7: Wat kun je doen tegen littekens die door acné veroorzaakt zijn?

Acné en puistjes/Antwoord: In het algemeen kunnen de littekens goed behandeld worden met een niet-ablatieve laser die de opperhuid intact laat. Na de behandeling voelt de huid alleen een paar dagen wat warm en rood aan alsof je onder de zonnebank hebt gelegen.

