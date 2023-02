Het heren pak gaat nooit uit de mode. Trends & tips voor een up-to-date look

Elke zichzelf respecterende man moet er tenminste één hebben: een heren pak. Met andere woorden: een heren pak is een must-have. Het is niet alleen een kwestie van stijl maar soms ook een noodzakelijkheid. Er zijn formele gelegenheden die er nu eenmaal om vragen. En verder is het een kwestie van mode. Want het heren pak is een enorme comeback aan het maken. Geen herencollectie op de catwalk of er komen stijlvolle heren pakken voorbij.

Het klassieke heren pak in een modern jasje

Tijdens de afgelopen menswear Fashion Weeks in Milaan en Parijs stuurden de modehuizen ongewoon veel heren pakken de runway op, al was daar dan vaak wel aan gesleuteld. De modeontwerpers houden er nu eenmaal van om klassiekers een originele en unieke, soms zelfs futuristische touch mee te geven.

De tendens is een informele twist, casual, met opvallende proporties, soms strak soms juist ‘fashionably baggy’. Maar het traditionele heren pak – denk hierbij ook aan het driedelige pak – blijft het uitgangspunt, wint weer sterk aan terrein, en komt uit de stoffige sfeer van klassieke must-have voor ceremonies. Ook de kwestie van prijs is inmiddels geen excuus meer. Tegenwoordig zijn er herenkostuums van optimale kwaliteit en onberispelijke snitten te vinden voor prijzen die binnen ieders bereik liggen.

Trends & tips voor een up-to-date look

Je moet natuurlijk wel even weten hoe je een herenpak kiest en met welke stijlregels het komt. En hoe je die stijlregels volgens de actuele trends moet interpreteren. We hebben een kleine gids voor je samengesteld voor de aankoop van een herenpak en geven je enkele stijlregels mee om je pak op een eigentijdse manier te dragen.

Het eerste waar je tijdens het kiezen van een pak naar kijkt, is: hoe zitten de schouders? De schouderpads moeten precies op je schouders vallen en de naad moet daar vallen waar je schouders in je armen overgaan. Enkel als de schouders mooi afkleden, komt de pasvorm tot zijn recht. De pasvorm van de schouders is dus je uitgangspunt. Wijk daar niet vanaf. De blazer moet mooi afkleden rond je bovenlichaam maar mag niet aanspannen. Een test om de pasvorm te beoordelen: knoop het jasje dicht en steek dan je hand tussen het jasje en je borst. Je moet enige weerstand voelen. Is er teveel of geen weerstand dan is de maat niet goed. De taille van de broek van een klassiek herenpak moet ergens halverwege je bekken en je navel zitten, dus niet te hoog maar ook niet te laag, en zeker niet knellend. Investeer in mode accessoires van goede kwaliteit. Je riem, stropdas, sokken en schoenen zijn essentieel voor je look. Als we het over kwaliteit hebben, hoef je niet meteen aan grote merken of dure accessoires te denken. Het gaat om de uitstraling. Kies mode accessoires die je look verrijken (en niet naar beneden halen). Ook de kleur van je pak is belangrijk. Denk hier voordat je tot kopen overgaat goed over na. Vermijd zwart, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Zwarte pakken zul je in de regel niet veel dragen. Een stijlregel die nog altijd geldt: het overhemd moet altijd dichtgeknoopt worden gedragen, tot aan de bovenste knoop toe. Als je voor een klassieke look gaat, doe het dan goed. Gooi je het over een casual boeg en kies je voor een informeel pak of een modieuze interpretatie, bijvoorbeeld zo’n baggy pak zoals we die wel op de catwalks hebben gezien, dan is natuurlijk alles geoorloofd, en mag je het jasje zelfs op de blote borst dragen. Het driedelig pak is tegenwoordig weer trending. Draag het gilet dichtgeknoopt (alleen de onderste knoop mag voor wat extra comfort overblijven). Het gilet moet mooi afkleden en net boven je riem vallen. Vermijd statement-combinaties zoals een klassiek pak met sneakers aan je voeten. Met andere woorden: klassiek is klassiek tot in elk detail. Nog iets over de accessoires: voor een klassieke en elegante look moet de riem vrij dun zijn, in ieder geval niet hoger dan 3 centimeter. Houd je ervan om kleuren te matchen – een andere klassieker –, stem dan de kleur van je schoenen, je riem en zelfs de leren band van je horloge op elkaar af. Knoop je jasje open voordat je gaat zitten. Niet alleen omdat het geen gezicht is als je met een dichtgeknoopte blazer gaat zitten maar ook omdat je jasje er niet mooier op wordt. Een uitgezakt jasje is onbruikbaar. De pasvorm moet er scherp in zitten. Stop om dezelfde reden ook nooit iets in de zakken van je jasje en pantalon. Uitzondering is het borstzakje waar je de klassieke zakdoek of een pochet in kunt dragen. Je sokken moeten hoog genoeg zijn. Je mag de huid van je enkels niet zien als je gaat zitten.

Tot slot nog dit (maar eigenlijk hebben we dat al gezegd): zorg ervoor dat je look onberispelijk is. Geen vlekken, geen kreukels, geen afgetrapte schoenen. Je begrijpt wat we bedoelen.

