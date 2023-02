De nieuwe, elektrisch aangedreven Audi Q8 e-tron is vanaf nu te zien en te beleven bij de Nederlandse Audi-dealers. Klanten kunnen kiezen voor de SUV of de Sportback…

Audi Q8 e-tron nu te beleven bij de Audi-dealers

De nieuwe, elektrisch aangedreven Audi Q8 e-tron is vanaf nu te zien en te beleven bij de Nederlandse Audi-dealers. Klanten kunnen kiezen voor de SUV of de Sportback. Beide zijn er met een keuze uit drie luxe uitrustingsniveaus. Zowel de 50- als 55-uitvoeringen hebben een grotere accucapaciteit en daarmee een nog grotere actieradius. De Audi Q8 50 e-tron is leverbaar vanaf € 71.385*.

Al in de showroom springt het design van de nieuwe Q8 e-tron-modellen direct in het oog. Dé blikvanger is de nieuwe grille, terwijl markante dorpels en andere details overduidelijk verwijzen naar de elektrische aandrijving. Het interieur is typisch Audi: ruim, clean, digitaal, volledig connected en perfect afgewerkt met hoogwaardige materialen.

Veelzijdiger én verder

De Q8 e-tron-modellen danken hun veelzijdigheid onder meer aan standaard quattro vierwielaandrijving in combinatie met luchtvering en adaptieve schokdempers. Ook de nog grotere actieradius – dankzij een verbeterd accumanagement en grotere accumogelijkheden – is een belangrijk aankoopargument. Met het 89 kWh accupakket bedraagt het rijbereik van de 250 kW/340 pk sterke Audi Q8 50 e-tron liefst 488 kilometer** (Sportback: 501 km). De Audi Q8 55 e-tron-modellen (systeemvermogen 300 kW/408 pk) hebben een accucapaciteit van 106 kWh, goed voor een actieradius van 578 kilometer voor de SUV en zelfs 595 kilometer** voor de Sportback, dankzij zijn vloeiende coupé-lijn. Alle Q8-e-tron-modellen hebben een snellaadmogelijkheid (150 kW voor de Q8 50 e-tron-modellen, 170 kW voor de Q8 55 e-tron-modellen). Het opladen van de accu van 10-80% duurt bij een Q8 55 e-tron zo’n 31 minuten.

Op maat

De nieuwe Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron zijn er als edition, Advanced edition en S edition en stuk voor stuk zeer compleet. Standaard op de edition zijn bijvoorbeeld LED-koplampen, metallic lak, 19 inch aero-velgen, MMI navigatie plus, Audi connect-diensten en volautomatische airconditioning. De Advanced edition biedt extra luxe met bekleding, elektrische stoelverstelling/-verwarming en ambienteverlichting. Ook het uitgebreide Assistentiepakket Tour is inbegrepen. De S edition voegt daar een extra sportieve touch aan toe met S line designelementen en het S line interieur met onder meer elektrisch verstelbare sportstoelen. Voor een extra persoonlijke touch zijn er diverse optiepakketten en individuele opties beschikbaar.

Prijzen en full operational lease

De Audi Q8 e-tron edition is leverbaar vanaf € 71.385* en als Sportback vanaf € 73.785*

*Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld inclusief BTW, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.